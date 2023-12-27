فوائد مذهلة لتناول الحرنكش| تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الحرنكش..



تحتوى فاكهة الحرنكش على العديد من العناصر الغذائية الرائعة مثل:

يحتوى الحرنكش على نسبة 16% من البروتينات، مما يجعله مصدر جيد للأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم ولديهم نقص فى البروتينات.



مصدر غنى بالفسفور:

بجانب الكالسيوم، فالفسفور يعد أحد العناصر المعدنية التى تعد ضرورية جداً للنمو وتقوية العظام واﻷسنان، وأثبتت الأبحاث أن الكالسيوم وحده غير قادر على إمداد الجسم بكل ما يحتاجه لتقوية العظام واﻷسنان، فيجب أن يكون معه الفسفور.



مصدر غنى بفيتامين «A»:

يعمل فيتامين «A» على إذابة الدهون الزائدة بالجسم، بالإضافة إلى أنه علاج فعال للحفاظ على صحة العين وترطيب البشرة.



مصدر غنى بفيتامين «C»:

يعمل على نمو اﻷنسجة وضبط وظائف الغدة الكظرية وصحة اللثة، وأيضاً التمثيل الغذائى.



مصدر غنى بفيتامين «B» المركب:

يحتوى على فيتامين «B» المركب، والذى يشمل «فيتامن B1 ،B2 ،B6 ،B12» وتعمل هذه الفيتامينات على تقليل الشعور بالضغط، تقوية الذاكرة، إمداد الجسم بالطاقة، تقليل الإحساس بالتعب، تحفيز عملية التمثيل الغذائى، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وأخيراً تعمل على مساعدة الجسم لحرق الدهون.



يحتوى لى عنصر بيوفلافونويدس:

أثبتت الدراسات أن هذا عنصر الـ«بيوفلافونويدس» الموجود في الحرنكش من المواد المضادة للفيروسات، ومضاد للالتهابات، ويعمل على مكافحة السرطان، ويحتوى على خصائص مضادة لأكسدة.

