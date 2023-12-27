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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع مسنة وإلغاء عشرات الرحلات|عواصف ثلجية تضرب أمريكا.. فيديو وصور

عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية

أدت عاصفة ثلجية وأمطار كثيفة متجمدة في معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء، إلى إعاقة الحركة والسفر وإلغاء عشرات الرحلات في اليوم التالي لعيد الميلاد.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أسفرت العاصفة عن مصرع مسنة في كانساس عندما توفيت في حادث تحطم على طريق سريع بسبب الثلوج.

وأدت ظروف العاصفة الثلجية إلى وقوع عدة حوادث أخرى، وفي بعض الأحيان، أغلقت الطرق في نبراسكا وكانساس وكولورادو وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية حيث حذرت السلطات من الثلوج المسببة لعدم الرؤية. وطلب من السائقين تجنب السفر حتى يتحسن الطقس.

كما تسببت ظروف العاصفة الثلجية على الطريق السريع 70، الممتد من دنفر إلى كانساس، بإغلاقه في وقت مبكر من الثلاثاء، لكنه أعيد فتحه في وقت لاحق من الصباح.

وفي مطار دنفر الدولي كانت هناك 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء حتى منتصف نهار الثلاثاء، وفقا لموقع التتبع "فلايت أوير".

وقال ديفيد روث، الخبير بمركز توقعات الطقس، إن "من المفترض أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقط ثلوج كثيفة في السهول ببطء اليوم، لكنها ستكون عملية بطيئة للغاية".

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإن العاصفة الثلجية تحدث عندما تتجاوز سرعة الرياح 56 كيلومترا في الساعة، مع تساقط الثلوج بكميات كثيفة، وتراجع مستوى الرؤية إلى 0.4 كيلومتر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

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