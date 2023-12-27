جامعة الإسكندرية توافق على 6 مذكرات تفاهم مع كبرى المؤسسات التعليمية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية طشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية) ونادى الفجيرة العلمى بالإمارات، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية طب الأسنان) والإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيسكس البريطانية واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وجامعة إيسكس (مدرسة علوم الكمبيوتر والهندسة الالكترونية فى إيسكس)، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الآداب) وجامعة بوفالو الأمريكية فى مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.

* ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) بمبلغ مليون ومائتين وخمسون الف جنيه لشراء جهاز فصل الصفائح الدموية لقسم أمراض الصدر بمعهد البحوث الطبية.

* ووافق المجلس على ترقية عضو هيئة تدريس ١٧ إلى وظيفة أستاذ و١٠ إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين ١٣ مدرس، ومنح ٦٠ درجة دكتوراه و١٠٣ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.