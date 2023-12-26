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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن

فرسان الشرق تجسد حكاية زنوبيا بأوبرا الإسكندرية

صدى البلد

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة الى نشر مختلف ألوان الإبداع تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عرض "زنوبيا" ملكة الشرق لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم وإخراج كريمة بدير، تأليف محمد زناتى، إعداد موسيقى أحمد الناصر وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل وذلك فى الثامنة مساء الخميس 28 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية.

يعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة زنوبيا التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها علي آسيا الوسطي ونجحت فى توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق وذلك من خلال قصة فتاه تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة وتتصارع بداخلها روحين احداهما تشجعها علي الحياة والاخرى تدفعها الى الموت .

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يقوم بأداء الأدوار الرئيسية مى رزيق ( إمرأة العصر)، شريف صبحى(الموت) ، الحياة(حماده شوشه) ، ياسمين بدوى ودنيا محمد (زنوبيا) ، فاطمة الشبراوى (العراف)، محمد هلال، ابراهيم خالد، نادر جمال (أورليانوس)، عبد الرحمن دسوقى (أذنيه)، هنا مصطفى (راقصة البلاط)، نور عمر وهانى حسن (ملك الفرس) واشرف كوداك (الظلام).

جدير بالذكر أن فرقة فرسان  الشرق  يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت ، اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً.

التراث المصري الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الملكة زنوبيا وزارة الثقافة

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