‏بخطوات بسيطة.. كيفية تأمين واتساب ويب باستخدام قفل الشاشة

يقدم تطبيق واتساب ميزة قفل الشاشة لإصدار الويب الخاص به، مما يسمح للمستخدمين بإضافة طبقة إضافية من الأمان والخصوصية، وتعمل الميزة على تعزيز أمان منصة واتساب ويب.
وتضمن ميزة قفل الشاشة سرية محادثات المستخدم، ويمكن تفعيل هذه الميزة لتأمين واتساب ويب من خلال عدد من الخطوات :
1. افتح WhatsApp Web على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكي.
2. بمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق النقاط الثلاث الموجودة أعلى الشاشة للوصول إلى قائمة الإعدادات.
3. من القائمة المنسدلة، حدد "الإعدادات" ثم انقر فوق "قفل الشاشة".
4. سيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو استخدام المصادقة البيومترية، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، اعتمادًا على إمكانيات جهازك.
5. بعد إعداد قفل الشاشة، سيطلب منك WhatsApp Web إلغاء قفله في كل مرة تقوم فيها بالوصول إلى النظام الأساسي.
ومن خلال إضافة قفل شاشة إلى WhatsApp Web الخاص بك، يمكنك الاطمئنان إلى أن محادثاتك والمحتوى المشترك الخاص بك سيظل آمنًا، حتى إذا ابتعدت عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك مؤقتًا.
وتوفر هذه الميزة طبقة إضافية من الحماية ، خاصة في الأماكن العامة حيث يمكن للآخرين الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.