عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

‏بخطوات بسيطة.. كيفية تأمين واتساب ويب باستخدام قفل الشاشة

واتساب ويب
واتساب ويب

يقدم تطبيق واتساب ميزة قفل الشاشة لإصدار الويب الخاص به، مما يسمح للمستخدمين بإضافة طبقة إضافية من الأمان والخصوصية، وتعمل الميزة على تعزيز أمان منصة واتساب ويب.

 

‏وتضمن ميزة قفل الشاشة سرية محادثات المستخدم، ويمكن تفعيل هذه الميزة لتأمين واتساب ويب من خلال عدد من الخطوات :

 

‏1. افتح WhatsApp Web على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكي.

 

‏2. بمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق النقاط الثلاث الموجودة أعلى الشاشة للوصول إلى قائمة الإعدادات.

 

‏3. من القائمة المنسدلة، حدد "الإعدادات" ثم انقر فوق "قفل الشاشة".

 

‏4. سيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو استخدام المصادقة البيومترية، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، اعتمادًا على إمكانيات جهازك.

 

‏5. بعد إعداد قفل الشاشة، سيطلب منك WhatsApp Web إلغاء قفله في كل مرة تقوم فيها بالوصول إلى النظام الأساسي.

ومن خلال إضافة قفل شاشة إلى WhatsApp Web الخاص بك، يمكنك الاطمئنان إلى أن محادثاتك والمحتوى المشترك الخاص بك سيظل آمنًا، حتى إذا ابتعدت عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك مؤقتًا.

‏وتوفر هذه الميزة طبقة إضافية من الحماية ، خاصة في الأماكن العامة حيث يمكن للآخرين الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

WhatsApp Web WhatsApp تأمين واتساب ويب تأمين واتساب تطبيق واتسآب واتساب واتساب ويب ميزة قفل الشاشة منصة واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

تشمل القاهرة.. الأرصاد: أمطار متوسطة تصل إلى رعدية لمدة 72 ساعة

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

ترشيحاتنا

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

ورطة.. فيوتشر يتلقى صدمة ثانية قبل نهائي كأس السوبر مع الأهلي

‏بخطوات بسيطة.. كيفية تأمين واتساب ويب باستخدام قفل الشاشة

مُتجاوزًا اعتراضات المجر|الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بـ 20 مليار يورو

الأزمة انتهت | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس البحر|نيللي كريم تثير الجدل عبر إنستجرام في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

في ذكرى انتهاء بنائها.. تاريخ آيا صوفيا من الكنيسة إلى المسجد

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ