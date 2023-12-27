على مدار يومين.. قافلة طبية علاجية بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافله طبية بقرية بنجر ١ على مدار يومين بالوحدة الصحية بقرية بنجر ١ بمنطقه برج العرب بالإسكندرية والتي تبعد ٢٤ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي برج العرب المركزي) .

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء - تنظيم اسره - رمد - جلدية ) وشارك فيها ٥٨ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٢٨١ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٢ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزيمنسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٣٣٥ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٩٤ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٢ أشعة سينية علاوة على فحص ٩٣ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٦١٢ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.