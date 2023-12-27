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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«تعليم الإسكندرية» تحصد 6 مراكز جمهورية في مسابقات التنمية المستدامة

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الدكتور عربي أبو زيد، حصول المديرية على 6 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات التنمية المستدامة.

وقال أبو زيد - في بيان - إن مدرسة عصمت عبدالمجيد الرسمية لغات بإدارة المنتزه أول التعليمية حصدت المركز الأول جمهوري في مسابقة المراجعة البيئية، وحصدت مدرسة القومية العربية الإعدادية بإدارة وسط التعليمية المركز الأول جمهوري في مسابقة المشروع البيئي، بينما حصدت مدرسة العجمي النموذجية المركز الأول جمهوري في مسابقة الأنشطة البيئية.

وأضاف أن مدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية حصدت المركز الثاني جمهوري، ومدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بإدارة المنتزه ثان المركز الثالث جمهوري، ومدرسة العامرية الثانوية بنات بإدارة العامرية المركز الخامس جمهوري في مسابقة الأبحاث.

وقدَّم مدير المديرية التهنئة لجميع الفائزين، موجهًا الشكر لجمعين القائمين على المسابقة لجهدهم المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات وأصدر تعليماته بتكريم جميع المراكز الفائزة والقائمين على الإشراف عليها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، باكتشاف وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم المتنوعة فنيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وإثابة المتميزين من المعلمين والطلاب.

الاسكندرية إدارة شرق التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني الأنشطة البيئية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التنمية المستدامة المنتزة ثان تعليم الاسكندرية

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