بطارية 5000 مللي أمبير.. تعرف على أحدث هواتف OPPO أوبو

تتميز شركة OPPO أوبو الصينية بهواتفها المميزة من الفئة المتوسطة والتي تناسب الشباب إلى حد كبير نظرًا لسعرها المناسب وإمكاناتها الكبيرة، وأطلقت الشركة مؤخرًا هاتف OPPO A59 والذي يتميز بدعم شبكة 5G.

وحصل هاتف أوبو OPPO A59 5G على شاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، بجودة عرض +HD ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، وسلسلة ألوان عالية NTSC بنسبة 96% ، وسطوع يصل إلى 720 شمعة في المتر المربع.

ويقدم هاتف أوبو OPPO A59 5G كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/1.8، وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل بفتحة f/2.4، وفلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف أوبو OPPO A59 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع خاصية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 وات، ومنفذ للشحن من نوع USB Type-C، وتقنية GPS وبلوتوث 5.3، بحسب موقع FoneArena.

ويعمل هاتف أوبو OPPO A59 5G بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 6020 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، ونظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1.





ويتوفر هاتف أوبو OPPO A59 5G بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و6 جيجابايت رام، مع مساحة تخزين 128 جيجابايت، وذاكرة قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.



