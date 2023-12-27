بديل Galaxy S23 وبنصف الثمن.. أفضل موبايل سامسونج لطلبة الجامعة

يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أفضل هاتف أندرويد في العالم وفق عدد كبير من الخبراء ومحللي الهواتف وينافس الهاتف بشكل أساسي هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max من شركة أبل، ولكن المشكلة التي تواجه المستخدمين عند شراؤه هي سعره المرتفع الذي يبلغ حوالي 50 ألف جنيه.

ويبحث الكثير من محبي هواتف سامسونج من الشباب والطبقة المتوسطة عن هاتف مميز يمكنه أن يوفر أكبر عدد من الميزات من هاتف Galaxy S23 Ultra ولكن مع سعر أرخص يتناسب مع حالتهم المادية ولا يمثل شراؤه عبئا كثيرًا.

وأطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتف Galaxy S23 FE من فئة فئة FE الشبابية، حيث يعتبر أكثر ما يميز هذه الفئة هي أنها تتميز بمواصفات كبيرة مع تصميم شبابية ولكن مع سعر أرخص كثيرًا.

وحصل هاتف Galaxy S23 FE على شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy S23 FE بمعالج مميز من شركة سامسونج من نوع Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، وتخزين بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13.

ويحتوي هاتف Galaxy S23 FE على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE في السوق المصري بسعر حوالي 24 ألف و235 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.