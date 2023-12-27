وسط الحرب الدائرة في غزة|دولة أفريقية جديدة تعتزم فتح سفارة لها لدى الاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية، أنه من المرتقب أن تفتتح ملاوي سفارة لها لدى إسرائيل، حيث ستكون الدولة الـ99 التي تقيم لها سفارة في الكيان الصهيوني.

وحسب موقع "I24 نيوز"، طرأ خلال الأشهر الأخيرة تقارب في العلاقة بين الاحتلال وملاوي، حتى أنه من المتوقع أن يصل إسرائيل آلاف العمال منها في مجال الزراعة، وذلك على خلفية الأزمة في هذا المجال منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين :"إسرائيل تواصل تقوية مكانتها الدولية.. فتح سفارة ملاوي في إسرائيل خطوة دولية هامة إضافية لتعميق علاقاتنا مع إفريقيا ولتقوية اقتصاد كلا البلدين".

وأضاف كوهين: "خلال الأشهر الأخيرة أجرينا اتصالات سياسية كبيرة أثمرت اتفاقات تشغيل لدفع تحريك الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام".

ولفت "المئات من العمال من ملاوي اندمجوا بالفعل بالعمل الزراعي في أنحاء إسرائيل والآلاف من المتوقع أن يصلوا خلال الأشهر القادمة لسد الفجوة.. ملاوي ستعمل لصالح إسرائيل أيضا في المنتديات الدولية وسنعمل على تعزيز أشكال التعاون المختلفة في مجالات الزراعة والأمن والتعليم والابتكار لصالح شعوبنا".