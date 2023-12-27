عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط الحرب الدائرة في غزة|دولة أفريقية جديدة تعتزم فتح سفارة لها لدى الاحتلال

علم إسرائيل
علم إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، أنه من المرتقب أن تفتتح ملاوي سفارة لها لدى إسرائيل، حيث ستكون الدولة الـ99 التي تقيم لها سفارة في الكيان الصهيوني.

وحسب موقع "I24 نيوز"، طرأ خلال الأشهر الأخيرة تقارب في العلاقة بين الاحتلال وملاوي، حتى أنه من المتوقع أن يصل إسرائيل آلاف العمال منها في مجال الزراعة، وذلك على خلفية الأزمة في هذا المجال منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين :"إسرائيل تواصل تقوية مكانتها الدولية.. فتح سفارة ملاوي في إسرائيل خطوة دولية هامة إضافية لتعميق علاقاتنا مع إفريقيا ولتقوية اقتصاد كلا البلدين".

وأضاف كوهين: "خلال الأشهر الأخيرة أجرينا اتصالات سياسية كبيرة أثمرت اتفاقات تشغيل لدفع تحريك الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام".

ولفت "المئات من العمال من ملاوي اندمجوا بالفعل بالعمل الزراعي في أنحاء إسرائيل والآلاف من المتوقع أن يصلوا خلال الأشهر القادمة لسد الفجوة.. ملاوي ستعمل لصالح إسرائيل أيضا في المنتديات الدولية وسنعمل على تعزيز أشكال التعاون المختلفة في مجالات الزراعة والأمن والتعليم والابتكار لصالح شعوبنا". 

ملاوي إسرائيل الإسرائيلي إيلي كوهين سفارة ملاوي سفارة ملاوي في إسرائيل الحرب في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

خلصت.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

ترشيحاتنا

استقالة وزير خارجية زامبيا لتورطه في فضيحة فساد

وسط الحرب الدائرة في غزة|دولة أفريقية جديدة تعتزم فتح سفارة لها لدى الاحتلال

سعر تويوتا لاند كروز في السعودية

بديل Galaxy S23 وبنصف الثمن.. أفضل موبايل سامسونج لطلبة الجامعة

استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس

بيان عاجل لـ أمريكا بشأن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الأرز

فوائد مذهلة لتناول الحرنكش| تعرف عليها

«كيم جونج أون».. أصغر زعماء العالم وأشدهم التزامًا بالسرية|10 معلومات مدهشة حول حياته

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الأسود؟.. 10 فوائد تعرف عليها

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ