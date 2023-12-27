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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون لنقل المساعدات الإنسانية..أمريكا تعلق على تعيين منسقة أممية جديدة في غزة

علم أمريكا
علم أمريكا

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بتعيين الدبلوماسية الهولندية سيجريد كاج منسقة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صادر عنه إن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين الهولندية سيجريد كاج في منصب المنسقة الكبيرة لشؤون الإعمار والقضايا الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف ميلر أن واشنطن تعول على التنسيق بين كاج والأمم المتحدة في إطار الجهود لنقل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في فلسطين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الثلاثاء، تعيين وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تتولى كاج إقامة آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".

وزارة الخارجية الأمريكية سيجريد كاج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الولايات المتحدة

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