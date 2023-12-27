قـ تلوا جراء قصف مسيرة.. صور الشهداء الفلسطينيين الستة بمخيم نور شمس

نشر المركز الفلسطيني للإعلام، صور الشهداء الستة الذين قتلوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف للمصابين المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها العسكرية طولكرم من محورها الغربي، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.

من جانبه، أعلن إقليم طولكرم، الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء في محافظة طولكرم، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في مخيم نور شمس جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لهم.