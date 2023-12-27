عاجل
أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس «الأهرام»: اهتمام الدولة بتطوير البحيرات يزيد قدرة مصر على الاستفادة من ثروتها السمكية أخبار الفن: أبطال فيلم «كارت شحن» يحتفلون بالعرض الخاص.. دينا الشربيني ضيفة Sold out مع محمود سعد 10 يناير انقذوا «مكة».. طفلة تعاني من ضمور العضلات الشوكي وتبحث عن العلاج أهم الأخبار|الأرصاد تحذر من 48 ساعة قاسية تبدأ اليوم.. قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 7500 حاج غدًا.. مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قـ تلوا جراء قصف مسيرة.. صور الشهداء الفلسطينيين الستة بمخيم نور شمس

صور الشهداء الفلسطينيين
صور الشهداء الفلسطينيين الستة بمخيم نور شمس

نشر المركز الفلسطيني للإعلام، صور الشهداء الستة الذين قتلوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف للمصابين المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها العسكرية طولكرم من محورها الغربي، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.

من جانبه، أعلن إقليم طولكرم، الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء في محافظة طولكرم، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في مخيم نور شمس جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لهم.

المركز الفلسطيني للإعلام إسرائيل قصف طائرة مسيرة إسرائيلية طولكرم مسيرة إسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ضياء السيد يتحدث عن أسباب تألق كوكا وإمام عاشور مع الأهلي

بنسبة 4 إلى 5%|روسيا تعتزم خفض إمدادات النفط إلى أوروبا نهاية العام

ضياء رشوان: الجيش الإسرائيلي يفقد مصداقيته في نظر الإسرائيليين

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

بعد تراجعها بقوة.. مفاجأة جديدة بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ