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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق زيادة امتصاص الحديد عند تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين

أمتصاص الحديد
أمتصاص الحديد

هناك طرق أخرى يمكن اتباعها لزيادة امتصاص الحديد بجانب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C. إليك بعض الطرق الفعالة،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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طرق  لزيادة أمتصاص الحديد بجانب تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين 

تناول الحديد مع مصادر غنية بالحمض العضوي: يمكن تحسين امتصاص الحديد عن طريق تناوله مع مصادر أخرى للحمض العضوي، مثل عصير البرتقال أو الليمون، يمكنك شرب عصير الحمضيات أو تناول قطعة فاكهة قبل أو بعد تناول الوجبة.

تجنب الشاي والقهوة في وجبات الحديد: مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي والقهوة، بما في ذلك البوليفينولات، قد تعيق امتصاص الحديد. يُنصح بتجنب شرب الشاي والقهوة قبل وبعد وجبات تحتوي على الحديد.

تجنب الأطعمة الغنية بالكالسيوم: الكالسيوم يعوق امتصاص الحديد، لذا يفضل تجنب تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم في وجبات تحتوي على الحديد. يشمل ذلك منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي.

 

تجنب تناول المضادات الحمضية والمضادات للقلوية: العقاقير التي تحتوي على مضادات حمضية أو مضادات للقلوية قد تعيق امتصاص الحديد، يُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي عقاقير مع الحديد.

يجب أن يتم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على توصيات ملائمة وفردية بناءً على الحالة الصحية الشخصية والاحتياجات الغذائية.

طرق لزيادة أمتصاص الحديد امتصاص الحديد طرق لزيادة أمتصاص الحديد بجانب تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين الشاى والقهوة الحليب والجبن الزبادي الأطعمة الغنية بالكالسيوم ​​​​​​​health

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