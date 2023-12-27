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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحبة السوداء.. تحارب التجاعيد وتحسن مستويات الطاقة والذاكرة.. تعرف على فوائدها الصحية

فوائد متعددة للحبة
فوائد متعددة للحبة السوداء

تحتوي الحبة السوداء، على العديد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات النباتية، بالإضافة إلى بعض الأحماض الدهنية غير المتشبعة.

كما أن زيت الحبة السوداء، يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية والمهمة لصحة الجلد والشعر والأغشية المخاطية، وكذلك عملية ضبط مستوى الدم وإنتاج الهرمونات بالجسم وغيرها من الوظائف الحيوية المهمة  ،وتعتبر  الحبة السوداء غنية بالعناصر الغذائية الهامة.

لذا فإن الحبة السوداء تخفض الكولسترول  وتحارب التجاعيد وتحسن مستويات الطاقة والذاكرة .
 

خسارة الوزن الزائد:  

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية،  ان الحبة السوداء تساعد  على تقوية المناعة ومحاربة العديد من الامراض، وذلك نتيجة احتوائها على زيت ثيموكينون الذي يعد مضاد أكسدة قوي جدًا.
وقد أظهرت العديد من الأبحاث أن للحبة السوداء دورًا كبيرًا وفعالًا في تحسين الذاكرة وتقويتها.

قد يساعد تناول ملعقة صغيرة من الحبة السوداء على الريق وقبل النوم على خسارة الكيلوغرامات الزائدة وبطريقة آمنة، ولكن إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية عليك مراجعة الطبيب أولًا.

ومن المعروف عن الحبة السوداء فوائدها العديدة المتعلقة بنمو الشعر وتقويته وتكثيفه، سواء كنت تفكر في استخدام زيت الحبة السوداء موضعيًا على الشعر أو في تناول حفنة من الحبة السوداء على الريق يوميًا فإن النتائج حتمًا.
كما ثبت أن الحبة السوداء  تعمل على خفض الكوليسترول السيء في الدم والمساعدة في السيطرة على ضغط الدم وخفض نسبته.  وبالتالي فإن للحبة السوداء دور كبير في الوقاية من العديد من مشاكل الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب والشرايين.

الشيخوخة:

تدخل الحبة السوداء في علاج العديد من مشكلات البشرة، مثل: حب الشباب، وذلك نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية المفيدة، مثل، اللينوليك التي تجعلها تساعد في علاج جفاف الجلد.
كما أنها تساعد على الحفاظ على حيوية البشرة وشابها، ومحاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

وتعمل الحبة السوداء على مكافحة الكحة والسعال.،وعلاج الصداع.، وعلاج ألم الأسنان.، ومكافحة التهابات المفاصل.،إلى جانب القضاء على الديدان المعوية.، وتعمل  كذلك على خفض ضغط الدم المرتفع.، وتسريع شفاء الجروح.، علاوة على زيادة نعومة البشرة.
كما إن تناول الحبة السوداء لها خصائص تجعلها تساعد في التخفيف من أعراض الربو من مثل السعال والصفير، وتحسين وظيفة الرئة لدى بعض الأشخاص المصابين بالربو
 

الجهاز الهضمي.

من فوائد الحبة السوداء على الريق أنها تساعد على رفع مستويات الطاقة، لا سيما في الصباح الباكر، وبالتالي زيادة إنتاجيتك في العمل وقدرتك على التركيز، كما أن تناول الحبة السوداء بكميات معقولة بانتظام يوميًا قد يساعدك على تحسين التنفس وتحسين مستويات الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

عند التفكير في فوائد الحبة السوداء على الريق عليك أن تتناول الحبوب التي حمصت قليلًا على النار دون إضافات، فالحبوب السوداء النيئة  ،و قد تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي، ورغم أن الحبة السوداء آمنة نسبيًا، إلا أنها مثل غيرها من العلاجات الطبيعية قد تحمل بعض الأضرار المحتملة، لذا يفضل تجنبها من قبل
ومن فوائد حبة البركة علاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي ومكافحتها، لا سيما التهابات الجيوب الأنفية المزعجة، كما أن الحبة السوداء تساعد كذلك على التخلص من احتقان الحلق والتخلص من البلغم المتراكم في المجاري التنفسية.
كما يزيد تناول الحبة السوداء أثناء علاج نوع من أنواع سرطانات الدم، والذي يُعرف بسرطان الدم الليمفاوي بتقليل احتمالية بقاء الإصابة بالسرطان. 

ورغم أن الحبة السوداء آمنة نسبياً، إلا أنها قد تحمل بعض الأضرار المحتملة عند استخدامها من دون استشارة المختصين. ويفضل تجنبها لدى:
المرأة الحامل والمرضعات والأطفال.، والمصابون بانخفاض ضغط الدم، فقد تخفض الحبة السوداء الضغط بشكل كبير وخطير!، زكءلكة الأشخاص المقبلون على عملية جراحية (يفضل الكف عن تناول الحبة السوداء قبل موعد العملية بأسبوعين، لأنها تستخدم كعلاج لتخثر الدم).، وقد تؤثر على مرضى السكري بشكل خطير إن لم يتم تناولها بإشراف طبي.
 

من فوائد الحبة السوداء على الريق قدرتها على علاج النفخة والغازات واضطرابات المعدة عند تناولها صباحًا قبل وجبة الفطور

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