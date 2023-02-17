قاتلة| هاني الناظر يحذر من كريمات فرد الشعر.. والنوم بالميكاب يسبب التجاعيد

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ، عن أسباب البقع و التصبغات التي تصيب الوجه بالإضافة إلى أسباب تساقط الشعر وكيفية علاجها.





وقال هاني الناظر خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” والمُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، إن أهم أسباب بقع وتصبغات الجلد، هي التعرض فترات طويلة للشمس وفترة الحمل وتناول الأدوية الخاطئة قد يتسبب في ظهور البقع والتصبغات أيضًا بالإضافة إلى الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل.



وأكد “الناظر” أنه يجب وضع كريم واقي من الشمس عند استخدام مستحضرات التجميل، محذرًا من النوم بـ “الميكاب” لأنه يُعد من أسباب ظهور التجاعيد المبكرة.



أسباب تساقط الشعر



وحذر استشاري الأمراض الجلدية من استخدام كريمات فرد الشعر، واصفًا إياها “قاتلة”، وعدم غسل الشعر يوميًا وتجنب الصبغة بشكل مفرط.



نصائح لتجنب تساقط الشعر



وأكد شرب الكثير من المياه وتناول السلطة الخضراء يوميًا والتغذية الجيدة والخرص على تناول الأسماك من مرة لمرتين أسبوعيًا لتجنب مشكلة تساقط الشعر.

