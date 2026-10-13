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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموضوع بقى صعب.. هشام يكن ينتقد الأوضاع داخل الزمالك

هشام يكن
هشام يكن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الأوضاع داخل القلعة البيضاء، محملًا المجلس الحالي مسئولية جانب من الأزمات التي يمر بها النادي، ومعتبرًا أن استمرار العشوائية انعكس سلبًا على الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكتب هشام يكن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا بحب معتمد جمال جدًا ومتأكد إنه عاشق للزمالك ومستحمل كتير، بس نقطة ومن أول السطر.. سلبية معتمد جمال مع المجلس الحالي وكل حاجة ماشي وتمام سبب في انهيار الزمالك».

وأضاف نجم الزمالك السابق، تعليقًا على ما حدث مع بعثة الفريق، أن استمرار الأوضاع بهذه الصورة يثير القلق، قائلًا: «واللي حصل مع البعثة النهارده والكلام الفاضي ده هنفضل في العشوائية دي كتير؟ فعلًا الموضوع بقى صعب».

وتأتي انتقادات يكن في أعقاب خسارة الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الفريق الأبيض خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليتجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لطي صفحة مواجهة القمة والتركيز على مباراته المقبلة أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الأراضي الرواندية، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

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