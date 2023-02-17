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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنتشر بين هذه الفئة.. هاني الناظر يكشف سبب ظاهرة قرصة البرد

ظاهرة قرصة البرد|أرشيفية
ظاهرة قرصة البرد|أرشيفية

تحدث الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن أبرز المشكلات الشائعة التي يواجهها الأشخاص خلال فصل الشتاء ويأتي على رأسها قشرة الشعر وجفاف الجلد، منوهًا إلى  ظاهرة تنتشر بين الفتيات بكثرة وهي “قرصة البرد”.

وأوضح “الناظر” خلال حواره ببرنامج “ 8الصبح" والمُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن ظاهرة “قرصة البرد” تحدث بسبب البرودة الشديدة والتي  تعمل على انقباض الأوعية الدموية وبالتالي تقل كمية الدم التي تصل إلى أطرف الجسم، (حيث يحمل الدم المعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية الجلد باستمرار مما يزيد من حيويته) وقد تحدث أيضًا نتيجة التهاب الأوعية الدموية .
 

وأكد أنه لحماية الجسم من يجب تناول الكثير من المياه على مدار اليوم، واصفًا المياه بالدواء، معقبًا:"المياه أرخص دواء في الدنيا"، فهي تعمل على نضارة الجلد والبشرة والترطيب و تحسين النظر و الذاكرة.

 

هاني الناظر الأمراض الجلدية قرصة البرد قشرة الشعر جفاف الجلد

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