قائمة طاقمي تحكيم مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

أُعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن طاقمي التحكيم المكلفين بإدارة مباراتي منتخب مصر أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

حكم مباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتكون طاقم التحكيم الموريتاني من:

حكم الساحة: الموريتاني عبد العزيز بوه.

الحكم المساعد الأول: الموريتاني إبراهيم سالم.

الحكم المساعد الثاني: الموريتاني يوسف محمد.

الحكم الرابع: الموريتاني باككار سار.

طاقم تحكيم مباراة مصر ومالاوي في الجولة الرابعة

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المالاوي مجددًا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد بينجو الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

ويتكون طاقم التحكيم الأوغندي للمباراة من:

حكم الساحة: الأوغندي لاكي رزاق كاسالي.

الحكم المساعد الأول: الأوغندي رونالد كاتينيا.

الحكم المساعد الثاني: الأوغندي ديك أوكيلي.

الحكم الرابع: الأوغندي إيمانويل أوكودرا.

وتأتي المباراتان ضمن مشوار منتخب مصر في التصفيات القارية، حيث يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولتين الثالثة والرابعة لتعزيز فرصه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

