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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنشط الذاكرة وتحسن الأنسولين.. تعرف على فوائد المرمرية

عشبة المريمية تعالج
عشبة المريمية تعالج العديد من الامراض

تحتوي الميرمية على العديد من مضادات الأكسدة والتي تشمل 160 مادة بوليفينول، حمض الكلوروجينيك، حمض الكافيين، حمض الروزمارينيك وحمض الإيلاجيك والروتين. بالإضافة إلى احتوائها على كميات صغيرة من فيتامينات تعمل كمضادات للأكسدة: (ج)، (أ) و(هـ).


وتحتوي  الميرمية أيضًا على العديد من الأملاح المعدنية كالزنك، البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب.

ويستخدم زيت الميرمية في تدليك الجسم فهو يساعد على الاسترخاء والتخلص من العصبية والتوتر والقلق والصداع ويمكن استخدام زيت الميرمية في دهان الجسم للتخلص من آلام الشد العضلي، والتهابات الأعصاب.
كما أن  أوراق الميرمية تساعد على تهدئة الالتهابات، وتحتوي على مضادات للأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم.

لذا فإن لمرمرية تنشط الذاكرة وتساعد على الاسترخاء وتحسن الأنسولين وتخفض الكوليسترول 
 

خفض السكر :
كما أن عشبة  المريمية ،لها  تأثير إيجابي على خفض مستويات السكر في الدم، حيث تساعد المريمية على خفض نسبة السكر بالدم، وبناءً عليه يمكن لمرضى السكري تناول منقوعه بجانب الأدوية المعالجة لهذا المرض المزمن، ولكن تحت استشارة الطبيب.

وبينت الدراسات أنها تعمل المرمرية على تحسين حساسية الأنسولين. ، وانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم. تساهم هذه الخاصية أيضاً  في تحسين حساسية الأنسولين عبر إزالة الأحماض الدهنية الحرة في الدم.

ولأن المرمرية تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تمثل أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي،فهي تعمل على  تحسن من حركة الأمعاء، وتسهل من عملية الهضم..  وعلاج الإسهال والانتفاخ وتخليص البطن من الغازات المتراكمة بها، وخصائصها المضادة للالتهابات تحد من الإصابة بقرح المعدة.

وقد أظهرت إحدى الدراسات أنّ شرب كوب من شاي الميرمية ، ساعد في خفض الكوليسترول الكلي والضار ورفع من مستويات الكوليسترول الجيد.، كما يحتاج الجسم إلى مضادات الأكسدة لتعزيز قدرته الدفاعية في وجه الأمراض المزمنة.

وظائف الدماغ والذاكرة:

وللمرمرية دورها الفعال في تحسين الذاكرة.، ويمكن أن تؤثر أنواع المريمية المختلفة، بشكل إيجابي على المهارات المعرفية وتحمي من الاضطرابات العصبية،.


كما يتمتّع زيت المرمرية بخصائص مهدئة للأعصاب تساعد على الوقاية من الانهيار العصبي والتقليل من أعراض الهستيريا. كما تعمل كمضاد للاكتئاب تحيّد نوبات القلق فتقلّل من الأفكار السلبية.

تعمل هذه العشبة على مكافحة مرض الزهايمر ، حيث يظهر أنّ مستوياته تنخفض خلال هذا المرض.

بالإضافة إلى انها على تحسين الذاكرة ومهارات التفكير لدى الكبار والصغار. في هذا السياق، تبيّن أنّ تناول مستخلص الميرمية ساهم في تحسين أداء الذاكرة والقدرات المعرفية.

و تساعد الميرمية في علاج أعراض الطمث عند النساء،  وذلك، لأنّها تحتوي على مركبات تتمتّع  بخصائص مماثلة  لهرمون الاستروجين الذي ينخفض أثناء فترة انقطاع الطمث.

 


 

 مشاكل الجلد:

تطبيق مرهم قائم على الميرمية يساعدك في علاج أمراض الجلد، تهدئة حب الشباب والتقليل من ظهورها تدريجيّاً. قد تحصلين على الفوائد نفسها في حال قمتِ بتناول شاي الميرمية. كذلك يزعم البعض بأنّها قادرة على مكافحة الشيخوخة، لكنّ الأبحاث ليست كافية في هذا الخصوص. 
 

وقد  أظهرت دراسة أُجريت على ان المرمرية تعمل  على المساعدة في علاج تلف الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية ومشاكل الجلد الالتهابية الأخرى. كما أظهرت دراسات أنبوب الاختبار أنّ مستخلص الميرمية فعّال في قتل البكتيريا والفطريات الضارة للبشرة. 

 

كما بمكن الاستفادة من فوائد الميرمية لإنقاص الوزن.. حيث أثبتت الأبحاث أنّ أوراقها تحتوي على "ميثانوليك" الذي يعمل كمثبط قوي ضد امتصاص الدهون في البنكرياس مما يساهم في تقليل وزن الجسم ومكافحة السمنة. 

كما تعمل على تخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم وتبطئ عملية زيادة الوزن. قد تساعد إضافة الميرمية إلى وجباتك الغذائية أيضاً في تصحيح عملية الهضم. 

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