منها تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. تعرف على فوائد الكوسة

تعد الكوسة ثمرة صيفية تنتمي إلي عائلة الخيار والبطيخ وهناك العديد من فوائد الكوسة الصحية.

وعلى الرغم من كونه فاكهة، فإنها يعامل مثل الخضروات وتستخدم في الغالب في الكثير من الأطباق.

لذا نقدم لكم على في هذا التقرير أهم فوائد الكوسة للصحة وفقا لموقع هيلثي..

فوائد الكوسة الصحية:

بصرف النظر، على أنها طبق لذيذ وفاتح للشهية فالكوسة مفيدة لصحتك و ذلك لأنها معبأة بالفيتامينات و المعادن.

وبالتلى فالكوسا لها فوائد صحية رائعة :

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تقليل نسبة الكوليسترول في الدم :

تعمل الألياف الغذائية التي توجد في الكوسا علي تقليل نسبة الكوليسترول في الدم . و هذه الألياف تمزج مع الحامض المراري، مما يؤدي إلي تباطؤ قدرتها علي هضم المزيد من الدهون.

ودفع الكبد علي إنتاج المزيد من الأحماض الصفراوية مما يساعد تقليل مستوي الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلي أنها تحتوي علي فيتامين أ و ج و يعملوا علي منع الكوليسترول من الأكسدة في الأوعية الدموية . و هذا يقلل من خطر تصلب الشرايين .

تساعد الكوسة في التحكم في الوزن



الكوسة عنصر فعال في التحكم في الوزن و ذلك لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الألياف الغذائية و نسبة ترطيب عالية و نسبة منخفضة من السعرات الحرارية . و تساعد الجسم في السيطرة علي الشهية عن طريق مد الجسم بالماء و الألياف . وعند تناول المزيد من الكوسا تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية التي يتم إستهلاكها . وتعد الكوسا مصدر جيد للمواد المضادة للأكسدة و فيتامين أ و ج و الألياف الغذائية و كلها عناصر تساعد في إنقاص الوزن و عند إستهلاكها لا تحرم الجسم من أي عناصر حيوية .

صحة القلب والأوعية الدموية:

تحتوي الكوسة علي نسبة عالية من المغنسيوم حيث أن الكوب الواحد من الكوسة يوفر للجسم 10 % من هذا المعدن، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية و السكتة الدماغية . و تحتوي الكوسا علي حمض الفوليك و فيتامين أ و هي عناصر لازمة لتكسير الأحماض الأمينة الضارة . حيث أن زيادة نسبة الحمض الأميني في الدم يسبب النوبات القلبية أو جلطات الدم.

تمنع الإصابة بالسرطان:

وذلك لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الألياف و التي تعمل علي تكوين السموم المسببة للسرطان . و كذلك تعمل الكوسا علي تحسين حركة الأمعاء و صحة القولون . بالإضافة إلي ذلك ، فإن فيتامين أ و ج هم مواد مضادة للأكسدة و التي تقضي علي المواد المسببة للسرطان التي يمكن أن تؤدي إلي أنواع مختلفة من السرطان الخبيث . اقرا رجيم الكوسا





مفيدة لمرضي السكر:

وذلك لأن الكوسا غنية بفيتامين ب و هو عنصر مفيد لمرضي السكر . و يحدث مرض السكر بسب عدم قدرة الجسم علي استقلاب و تنظيم مستوي السكر في الدم . و تعمل الألياف و البكتين علي تنظيم مستوي السكر في الدم . فوائد الكوسا لمرضي السكر





فوائد الكوسا الصحية

تحافظ علي صحة العين:

الكوسا مصدر جيد لفيتامين أ و الذي يفيد في صحة العيون. إلي جانب ذلك ، تحتوي علي فيتامين ج و البيتا كاروتين و الزنك و المغنسيوم و مضادات الأكسدة التي تحمي العين . تساعد الكوسا في نمو خلايا العين ، وبالتالي تحسين الرؤية . و يمكن أن تستخدم لحماية العين من الخارج لإزالة الاكياس المنتفخة حول العين و التي يمكن أن تحدث بسبب إحتباس الماء الزائد . تحتوي الكوسا علي نسبة ماء عالية تساعد في تخفيف التورم حول العينين .





تقلل ضغط الدم :

تحتوي علي البوتاسيوم و المغنسيوم و هي عناصر تساعد في تقليل مستوي ضغط الدم . وبالتالي فإن الاستهلاك المنتظم لكوسا يفيد أولئك الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم . و الجدير بالذكر ، أنه إرتفاع ضغط الدم له العديد من المضاعفات الخطيرة مثل تصلب الشرايين و الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية . و يعمل كل من البوتاسيوم و المغنسيوم علي تخفيف الضغط علي نظام الدورة الدموية .

تحسن من صحة البروستاتا :

تعمل العناصر الغذائية التي توجد في الكوسا علي الحد من أعراض تضخم البروستاتا . و في حالة توسيع غدة البروستاتا ، تؤدي إلي مضاعفات التبول .



تحميك من الإصابة بمرض النقرس:

يؤدي النقرس إلي التهاب المفاصل.

ويحدث بسبب الإفراط في تناول حمض اليوريك في الجسم.

وتعد الكوسة مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية و الكاروتينات المضادة للإلتهابات و التي يمكن أن تؤدي إلي التعامل مع أثار زيادة حمض اليوريك .

يؤثر النقرس علي الركبتين و القدمين ، مما يؤدي إلي صعوبة في المشي . و لكي يتم التعامل مع النقرس يتطلب نظام غذائي صحي يتضمن زيادة إستهلاك الفواكه و الخضروات و تقليل تناول اللحوم الحمراء و الأطعمة الدهنية .تحتوي الكوسا أيضاً علي الفيتامينات المضادة للأكسدة قوية مثل فيتامين أ و ب بالإضافة إلي النحاس . و قد يحدث النقرس العديد من الاضطرابات الشديدة مثل الربو و هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي .





تحتوي علي نسبة عالية من المنجنيز:

هو أحد المعادن الأساسية التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية . يساعد هذا المعدن علي استقلاب البروتينات و الكربوهيدرات . و تحفيز إنتاج الأحماض الدهنية . و الحماية ضد التأكسد .

فوائد الكوسة للبشرة :

تعمل كمرطب للبشرة:

كما ذكرنا من قبل تحتوي الكوسا علي نسبة ماء عالية تعمل علي ترطيب البشرة . و الماء عموماً مفيدة للبشرة فهي تساعد في التخلص من السموم . و بالتالي ، يساعد الاستهلاك المنتظم للكوسا البشرة علي استعادة رطوبة البشرة ، مما يوفر لك بشرة متوهجة .

تعمل علي مكافحة الشيخوخة:

الكوسة هي مصدر جيد لفيتامين ج و أ وهي مضادات أكسدة قوية . حيث يساعد فيتامين أ في الحفاظ علي صحة الجلد بينما فيتامين ج يحارب الجذور الحرة الضارة . و هذه الجذور هي العوامل المسبب للشيخوخة ، و تؤدي إلي ظهور البقع و الخطوط الدقيقة و التجاعيد . و يمكنك تناول الكوسا لمنع ظهور علامات الشيخوخة .

فوائد الكوسة للشعر :

تماما الشعر مثله مثل بقية أجزاء الجسم فالتغذية السليمة هي شعر أساسي لشعر صحي . و غالبا مايكون سوء التغذية هو السبب وراء مشاكل الشعر و فروة الراس . لذلك من الأفضل لك إتباع نظام غذائي صحي لتغذية بصيلات الشعر و إمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر . و كون الكوسا ذات قيمة غذائية عالية لصحة الشعر .



تعزز من نمو الشعر:

كونها غنية بفتيامين أ وج فهي مفيدة للشعر . و يعد فيتامين ج عنصر حيوي للحفاظ علي الكولاجين في بصيلات الشعر .و يحمي فيتامين أ الشعر من تكوين الجذور الحرة . و نقص هذا الفيتامين يؤدي إلي جفاف الشعر.

القيمة الغذائية في الكوسة:

تحتوي علي عناصر غذائية عديدة منها فيتامين أ و ب وج و هـ و الألياف الغذائية و كذلك المعادن مثل الكالسيوم و المغنسيوم و الفسفور و البوتاسيوم و المنجنيز و الفولات والمزيد من البيتا كاروتين وهي أحد مضادات الأكسدة القوية .

السعرات الحرارية : الكوسا تحتوي علي نسبة عالية من الماء و تحتوي علي نسبة منخفضة جداً من السعرات الحرارية ثمرة الكوسا الواحدة تحتوي علي 33 سعرة حرارية .، 2,37 جرام من البروتينات و 6,1 جرام من الكربوهيدرات .

الفيتامينات : مثل غيرها من الخضروات الداكنة مصدر جيد من فيتامين أ حيث توفر 392 وحدة دولية كما أنها تحتوي علي مضادات الاكسدة القابلة للذوبان في الماء و تمد الجسم بحوالي 100 جرام من فيتامين ج و بالإضافة إلي أنها تحتوي علي كميات متساوية من فيتامين ب المركب مثل الثيامين و البيرويدوكسين و الريبوفلافين .

الألياف الغذائية : الكوسا المشوية أو الخام هي مصدر جيد للألياف الغذائية . ثمرة الكوسا الواحدة الكبير توفر حوالي3,2 جرام من الألياف .

المغنسيوم: هذا المعدن ضروي لانقباض العضلات و تمد الكوسا الواحدة الجسم بحوالي 58 جرام مغنسيوم.

البوتاسيوم : الكوسا مصدر جيد للبوتاسيوم و هو عنصر حيوي لأنظمة الجسم و الكوسا الواحد تمد الجسم بحوالي512 ميلجرام .

مضادات الأكسدة القوية: الكوسة تحتوي علي مضادات الأكسدة القوية مثل الكاروتينات و الفلافونويد و الزياكسانثين .