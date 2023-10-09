يقوي العظام ويقلل الكوليسترول والوزن.. فوائد مذهلة للحرنكش تعرف عليها

يتميز الحرنكش باحتوائه على مستويات جيدة من معدن الزنك، الذي يساعد بدوره على زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها وجودتها.، كما يحتوى الحرنكش على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المضادة للالتهاب والإحمرار والتورم.

لذا فإن الحرنكش يقوي العظام ويقلل الكوليسترول والوزن وينظم مستوى السكر.

حيث تلعب الألياف الموجودة في الحرنكش دورًا مهمًا في إدارة عمليات الجهاز الهضمي، حيث ان الحرنكش غنى بالألياف ويمكن اضافتها إلى نظامك الغذائي، علاوة على ذلك، فإن ألياف البكتين التي يحتوي عليها تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي المضطرب، ويمنع الإمساك .



ويُعدّ سرطان البروستاتا من الأمراض الشائعة عند الرجال مع تقدم العمر، وقد يُساعد الحرنكش في مقاومة سرطان البروستاتا، حيث إنه يمنع نمو الورم ويُعزز فعالية علاجات السرطان، و يُنصح بالاستمرار في تناوله ضمن الحمية الغذائية المتبعة .

تقوية العظام



وقال الدكتور شعبب فتوح دكتوراة في النبانات والأعشاب البرية ،أن الحرنكش يحتوي على الكالسيوم والفسفور، وهي عناصر غذائية تُساعد على تقوية العظام. كما أنه غني بنسبة من البكتين الذي يُساعد على امتصاص الكالسيوم والفسفور، مما يُعزز صحة العظام ويقيها من الالتهابات والأمراض المختلفة.

كما يساهم الحرنكش كذلك في الحد من امراض القلب لدى الرجال خاصة مع تقدم العمر، حيث تعمل مضادات الأكسدة على تحسين صحة القلب عن طريق منع أكسدة الكولسترول الضار في الدم، وهي عملية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



وتُساعد المغذيات النباتية الموجودة في الحرنكش على تقليل ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



ويعد البوتاسيوم ضروري لصحة الأوعية الدموية، حيث يُساعد في الحفاظ على ضربات القلب وضغط الدم المنتظم، ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



صحة البشرة:



و يعمل الحرنكس على تحسين صحة البشرة فهو يحتوي على كمية من فيتامين أ الذي له فوائد كبيرة في تحسين صحة البشرة ويساعد في التخلص من الشقوق الحرة التي تقوم باتلاف خلايا البشرة.

كما يعمل الحرنكش على تنظيم السكر ، فهو مفيد لتنظيم مستوى السكر في الدم ..حيث أنه يزيد مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي محافظاً عليه.

و من فوائد الحرنكش تقليل وزن الجسم حيث أنه منخفض في السعرات الحرارية, حيث تحتوي المائة جرام من الحرنكش على 53 سعرا حراريا. حيث يساعد الحرنكش في امداد الجسم بالطاقة بأقل سعرات ممكنة. كما أن الحرنكش يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تعطي الشعور بالشبع.

وقد وجدت دراسة أجريت في مصر أواخر عام 2013 من قبل باحثين من المركز القومي للبحوث أن الحرنكش له فوائد في حماية الكلى والكبد عن طريق التخلص من السموم.



كما يعمل الحرنكش، على الوقاية من فقر الدم لانه يحتوي على الحديد الذي يساعد في تكوين هيموجلوبين الدم ومن ثم الوقاية من أمراض فقر الدم. .

كما أنه مفيد لصحة الحامل فهو غذاء مفيد للحامل حيث يحتوي على عناصر غذائية جيدة تحسن صحة الحامل مثل فيتامين ج والبوتاسيوم.



الفواكة الصحية:



يعتبر الحرنكش المعروف أيضًا باسم التوت الذهبي من الفواكه الصحية للرجال، لاحتوائه على عناصر غذائية تقدم لهم فوائد مذهلة، بعضها متعلق بالصحة الجنسية.

حيث يلعب الحرنكش دور هام في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، مما يقلل من خطر انسداد وتصلب الأوعية الدموية المغذية للعضو الذكري.

كما يلعب الحرنكش دورًا كبيرًا في تحسين الخصوبة عند الرجال ، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يساهم في زيادة مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" في الجسم، كما أن الحرنكش غني بمعدن البوتاسيوم، الذي يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.



