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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

6 وصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعي

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الوصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعى..

١- ملعقة صغيرة خل تفاح عضوى على كوب ماء بعد الغذاء والعشاء.

٢- ملعقة صغيرة بذر كتان مطحون على كوب ماء فاتر قبل الغذاء يوميا بنصف ساعة.

٣- شرب البردقوش والشاى الأخضر والمورينحا بصفة يومية كوب من كل مشروب بعد الأكل .

٤- كوب من الزبادى عليه ٢ فص ثوم مهروس ويختمر بالثلاجة نصف ساعة مع وجبة الإفطار والغذاء .

٥- ملعقة صغيرة من خل البلسميك مع ملعقة كبيرة من عصير البنجر بعد الافطار .

٦- ملعقة قشور سيليوم على كوب ماء قبل الاكل بنصف ساعة تقلل امتصاص السكريات والدهون.

٧- اختر من الحلول السابقة ما تفضله وما يتماشى معك .
 

الدهون الثلاثية الشاى الأخضر الكوليسترول الكوليسترول والدهون الثلاثية امتصاص السكر امتصاص السكريات تقلل امتصاص السكريات

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