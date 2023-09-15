6 وصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعي

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الوصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعى..

١- ملعقة صغيرة خل تفاح عضوى على كوب ماء بعد الغذاء والعشاء.

٢- ملعقة صغيرة بذر كتان مطحون على كوب ماء فاتر قبل الغذاء يوميا بنصف ساعة.

٣- شرب البردقوش والشاى الأخضر والمورينحا بصفة يومية كوب من كل مشروب بعد الأكل .

٤- كوب من الزبادى عليه ٢ فص ثوم مهروس ويختمر بالثلاجة نصف ساعة مع وجبة الإفطار والغذاء .

٥- ملعقة صغيرة من خل البلسميك مع ملعقة كبيرة من عصير البنجر بعد الافطار .

٦- ملعقة قشور سيليوم على كوب ماء قبل الاكل بنصف ساعة تقلل امتصاص السكريات والدهون.

٧- اختر من الحلول السابقة ما تفضله وما يتماشى معك .

