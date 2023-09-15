6 وصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعي

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الوصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعى..
١- ملعقة صغيرة خل تفاح عضوى على كوب ماء بعد الغذاء والعشاء.
٢- ملعقة صغيرة بذر كتان مطحون على كوب ماء فاتر قبل الغذاء يوميا بنصف ساعة.
٣- شرب البردقوش والشاى الأخضر والمورينحا بصفة يومية كوب من كل مشروب بعد الأكل .
٤- كوب من الزبادى عليه ٢ فص ثوم مهروس ويختمر بالثلاجة نصف ساعة مع وجبة الإفطار والغذاء .
٥- ملعقة صغيرة من خل البلسميك مع ملعقة كبيرة من عصير البنجر بعد الافطار .
٦- ملعقة قشور سيليوم على كوب ماء قبل الاكل بنصف ساعة تقلل امتصاص السكريات والدهون.
٧- اختر من الحلول السابقة ما تفضله وما يتماشى معك .