يمنع التصلب والجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحسم الجدل حول الشاي

قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عددًا من النصائح لتحسين الصحة العامة، والوقاية من أمراض القلب.

قال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن الشاي له فائدة كبيرة حيث يمنع ارتفاع الكولسترول وتصلب القلب والشرايين والجلطات.

ضرر شربه بعد الأكل مباشرة



وأضاف :"الشاي قد يتسبب في الأنيميا إذا تم شربه بعد الأكل مباشرة، ويفضل شربه بعد ساعة".



وتابع :"أحصل على الشاي من غير سكر ولا لبن، حتى تحصل على الفائدة الكاملة المضادة للأكسدة، ويجب الحصول على الشاي بدون سكر لأن إضافة السكر تقلل من فائدته.