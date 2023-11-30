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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

علاج للاكتئاب.. فوائد مذهلة للقشطة | تعرف عليها

فاكهة القشطة لعا
فاكهة القشطة لعا العديد من الفوائد للانسان

انتشرت زراعة محصول القشطة في المنازل في سيناء، واتجه السيناوية لزراعتها لأنها فاكهة عالية السعرات الحرارية، وغنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، وهى غنية أيضا بالكالسيوم والمغنيسيوم، والحديد والبوتاسيوم ،ووجود مضادات الأكسدة الكاروتينية، تعزز صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب،  والاجهاض والاكتئاب وتزيد الوزن وتخفض ضغط الدم.  

كما تحتوي القشطة على كمية كافية من الألياف الغذائية والنحاس، التي تساعد على الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء.

لذا فإن القشطة تقلل الاكتئاب وتخفف ضغط الدم وتزيد الوزن وتقوي المناعة.

يقلل الإصابة بالإكتئاب:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات  والأعشاب البرية ،  إن فاكهة القشطة مصدراً ممتازاً لفيتامين B6، إذ يلعب هذا الفيتامين  في تنظيم الحالة المزاجية  ويقلل الإصابة بالإكتئاب.

 و بفضل احتواء ثمار القشطة على نسبة عالية من فيتامين A ، فهى تعمل على نعومة وترطيب البشرة، وتأخر من علامات التقدم في العمر" الشيخوخة".

كما تعتبر فاكهة القشطة  بديل ممتاز لمنتجات الألبان ، مما يجعلها مثالية لمن يعانون  من حساسية الألبان، لاحتوائها على نفس العناصر الغذائية الموجودة بها.

كما تقلل القسطة من خطر الإجهاض أثناء الحمل، ويقلل من آلام المخاض، ومن الولادة المبكرة، كما أن التناول المنتظم لها أثناء الحمل يساعد على إدرار الحليب في ثدي الأم.

اكتساب الوزن :

والقشطة  فاكهة عالية السعرات، وإضافة العسل لها يساعد على اكتساب الوزن بسرعة لمن يرغب في ذلك.

ووجود الألياف الغذائية بالقشطة ، يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، كما تساعد على الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، وتعالج القشطة عسر الهضم والإمساك

وتحتوي القشطة على المغنيسيوم، الذي يساعد على التخفيف من الأزمات القلبية، واسترخاء العضلات.، ولأنها مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم فالقشطة تساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم في معدلها الطبيعي.

كما يساعد فيتامين B6 الموجود في القشطة، كذلك على الحد من التهاب الشعب الهوائية، مما يمنع هجمات نوبات الربو.

ووجود  الألياف الغذائية بالقشطة يفيد في إبطاء امتصاص السكر بالدم، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. 


 


مرض النقرس: 

ووجود  الألياف الغذائية والنياسين،في القشطة يعمل علي خفض من مستوى الكولسترول في الدم بشكل فعال.، كما تعتبر علاج لفقر الدم "الأنيميا": لاحتوائها على كمية عالية من الحديد، كما أنها مفيدة لمرضى النقرس.
 

، وقد أكدت الدراسات أن المستويات الكافية من مستويات فيتامين B6 في الدم  قللت من الإصابة بالإكتئاب  وخاصةً عند كبار السن ، كما يساعد فيتامين B6 ، يساعد على الحد من التهاب الشعب الهوائية، مما يمنع هجمات نوبات الربو.
 

وتحتوي القشطة على المغنيسيوم، الذي يساعد على التخفيف من الأزمات القلبية، واسترخاء العضلات.، ولأنها مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم فالقشطة تساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم في معدلها الطبيعي.

كما تحتوي فاكهة القشطة على مضادات الأكسدة الرئيسية في العين والتي تساعد في الحفاظ على صحة الرؤية ، وقد أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة بين تناول كميات كبيرة من اللوتين وبين صحة العين الجيدة فهو يحمي من مشاكل صحية  مرتبطة بالعين مثل إعتام عدسة العين.

 

كما ان وجود  البوتاسيوم والمغنيسيوم في القشطة ، فهي مغذيات تساعد على تنظيم ضغط الدم.. حيث تعمل هذه المغذيات على تعزيز تمدد الأوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم الذي يحمي من الإصابة بأمراض القلب وحدوث السكتات الدماغية.

وقد أظهرت الدراسات المختلفة أن فاكهة القشطة تحتوي على فيتامين سي. وبالتالي تناول القشطة وغيرها من الأطعمة الغنية فيه يساعد على تحسين صحة المناعة.

 ووجود  الألياف الغذائية والنياسين،في القشطة  فهي تخفض من مستوى الكولسترول في الدم بشكل فعال.، كما تعتبر علاج لفقر الدم "الأنيميا": لاحتوائها على كمية عالية من الحديد، كما أنها مفيدة لمرضى النقرس.


جمال البشرة

 

تناول فاكهة القشطة يمنح بشرتك نضارة وانتعاشًا ظاهرًا ويمنح شعرك بريقًا وكثافة ملحوظين.، كما تخفف  من ظهور التجاعيد والتقليل من آثار تقدم السن الظاهرة.
 

و يمكن تطبيق ماسك للوجه مكون من فاكهة القشطة والعسل وعصير الليمون، هذا الماسك فعال إلى حد كبير في التخلص من جفاف البشرة وحب الشباب.

كما تستخدام قشور القشطة مباشرة على البشرة ،في علاج العديد من مشكلات البشرة.ويمكن التخلص من قشرة الرأس باستخدام حبوب القشطة. 

وقد أكدت الدراسات أن قشرة ولب فاكهة القشطة مصدرين  لمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى ذلك، وجود مضادات الأكسدة الكاروتينية مثل اللوتين أمر مهم، والتي قد تعزز صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
 


 

 

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