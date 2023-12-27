لبنان.. حزب الله يشن هجوما خطيرا على الاحتلال الإسرائيلي بـ 12 صاروخا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتله والجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة حيث اوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.

وقصف حزب الله اللبناني، ‏غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة واوقعوا افرادها ‏بين قتيل وجريح.‏

واستهدف عناصر حزب الله في الجنوب اللبناني، في وقت سابق، انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة ، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏.