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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات مؤكدة.. حزب الله يقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، قصف مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط كريات شمونة، مشيرا إلي أنه حقق إصابات مؤكدة.

وقال حزب الله: “استهدفنا مقر قيادة مستحدث للعدو الصهيوني في محيط كريات شمونة بمسيرة وحققنا إصابات مؤكدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله استهدافه لثكنة ‏زبدين بصواريخ بركان وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

تعرضت المواقع العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا الي قصف قوي من لبنان بحسب ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

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وكان حزب الله أعلن في وقت سابق استهدافه تجمعًا لجنود العدو قرب ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة  حيث اوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي كريات شمونة حزب الله الاحتلال الاسرائيلي

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