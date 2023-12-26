إصابات مؤكدة.. حزب الله يقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، قصف مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط كريات شمونة، مشيرا إلي أنه حقق إصابات مؤكدة.

وقال حزب الله: “استهدفنا مقر قيادة مستحدث للعدو الصهيوني في محيط كريات شمونة بمسيرة وحققنا إصابات مؤكدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله استهدافه لثكنة ‏زبدين بصواريخ بركان وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

تعرضت المواقع العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا الي قصف قوي من لبنان بحسب ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق استهدافه تجمعًا لجنود العدو قرب ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة حيث اوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.