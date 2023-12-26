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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من اليابان ضد يحيي السنوار وكبار قادة حماس

يحيى السنوار
يحيى السنوار

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، إن اليابان جمدت الأصول وفرضت عقوبات على المدفوعات والتحويلات المالية لكبار أعضاء حركة حماس الفلسطينية.

وكتب كوهين، عبر منصة “إكس”: “ترحب إسرائيل بقرار الحكومة اليابانية بتجميد الأصول وفرض عقوبات على المدفوعات والتحويلات المالية لكبار أعضاء حركة حماس، يحيى السنوار، محمد ضيف، ومروان عيسى”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن كيان الاحتلال يدرس خطة جديدة في غزة تتمثل في التخلص من قادة المقاومة مقابل إطلاق سراح المعتقلين.

وزعمت التقارير العبرية نقلا عن مصادر لها، بأن الاحتلال لايريد اغتيال قادة حماس المهين حتى يتمكنوا من الخروج من غزة ويجنبوا الناس ويلات الحرب.

وذكرت الصحف العبرية، أن الاحتلال يتمهل في اغتيال رئيس حركة المقاومة حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد القوة العسكرية المتمثلة في كتائب القسام محمد الضيف ومنحهما حصانة ليخرجا إلى إلى دولة أخرى ومقابل إطلاق سراح المحتجزين.

بعد إلغاء إقامة أحد موظفي الأمم المتحدة.. بيان عاجل من حركة حماس

حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن الاحتلال يدرس عدم قتل  السنوار والضيف، مقابل المعتقلين.

حماس اليابان الحكومة اليابانية يحيى السنوار

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