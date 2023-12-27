مصرع مسنة في حريق بمنزل نجلها بسوهاج

لقيت مسنة في بداية العقد الثامن من العُمر، مصرعها بسبب حريق شب بمنزل نجلها المكون من طابق واحد ومبني بالبلوك الأبيض وملحق به حظيرة للماشية، حيث اشتعلت به النيران نتيجة ماس كهربائي، دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة مسنة؛ إثر إصابتها بحالة اختناق داخل حريق بمنزل نجلها المكون من طابق واحد مبني بالبلوك الابيض وملحق به حظيرة للماشية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أن الحريق بمنزل ملك المدعو (ناصر ث.ع.ا، 45 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ونفي الشبهة الجنائية.

ونتج عن ذلك إصابة والدة مالك المنزل المدعوة (عائشة ع.م.ا، 70 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية)، بحالة اختناق، وتم نقلها إلى مستشفى ساقلتة المركزي، وتوفيت عقب وصولها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.