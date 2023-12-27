عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسنة في حريق بمنزل نجلها بسوهاج

صدى البلد

لقيت مسنة في بداية العقد الثامن من العُمر، مصرعها بسبب حريق شب بمنزل نجلها المكون من طابق واحد ومبني بالبلوك الأبيض وملحق به حظيرة للماشية، حيث اشتعلت به النيران نتيجة ماس كهربائي، دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة مسنة؛ إثر إصابتها بحالة اختناق داخل حريق بمنزل نجلها المكون من طابق واحد مبني بالبلوك الابيض وملحق به حظيرة للماشية دائرة المركز.

العناية الإلهية تنقذ ربة منزل من الموت أسفل عجلات نقل بمقطورة في سوهاج

طالبة ثانوي تحاول إنهاء حياتها بـ"قرص الموت" في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبین أن الحريق بمنزل ملك المدعو (ناصر ث.ع.ا، 45 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ونفي الشبهة الجنائية.

ونتج عن ذلك إصابة والدة مالك المنزل المدعوة (عائشة ع.م.ا، 70 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية)، بحالة اختناق، وتم نقلها إلى مستشفى ساقلتة المركزي، وتوفيت عقب وصولها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ماس كهربائي حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

غدا.. آداب سوهاج تناقش رسالة ماجستير عن تأثير السوشيال على سلوكيات المرأة

ترشيحاتنا

القاهرة خلال ساعات.. الأرصاد توجه تحذيرا بسقوط أمطار اليوم على تلك المناطق

"سايبر طـوفان" تعلن اختراق مواقع 49 شركة إسرائيلية وتسريب بياناتها

محمود فايز يعلق على تجديد الزمالك عقد فتوح

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش إذا تكرر الفعل من الجاني بالقانون

انطلاق صافرات الإنذار في منطقة ناحل عوز بغلاف غزة

الطماطم بـ6 جنيهات والبصل بـ20.. تراجع كبير في أسعار الخضراوات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ