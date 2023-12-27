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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة السكة الحديد ببشتيل قبل افتتاحها

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط المحطة من الخارج والتي تعد أحد المشاريع القومية العملاقة التي تنفذ علي أرض محافظة الجيزة والتي ستساهم في خدمة قطاع كبير من المواطنين وذلك خلال جوله ميدانية رافقه خلالها اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.  


وثمن محافظ الجيزة جهود الدولة لتنفيذ واحدة من أكبر مشروعات السكك الحديدية والتي ستغير مسار حركة نقل الركاب بين القاهرة والصعيد من خلال عمليات الربط بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى في واحدة من أكبر المحطات التبادلية لقطارات الصعيد .


وكلف محافظ الجيزة خلال جولته بسرعة الأنتهاء من أعمال طلاء واجهات العقارات المحيطة بمحطة القطارات ببشتيل ، مؤكداً علي ضرورة الالتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة بالكامل وتخطيط الطريق وتوحيد أرصفة المشاه بما يتماشى  مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة .
 

كما شدد محافظ الجيزة علي رفع كفاءة شبكة الانارة وتدعيم النقاط التي بحاجه الي زيادة أعمدة الانارة بها . 


وخلال تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير التي تشهدها منطقة أحمد عرابي  وجه الأجهزة التنفيذية المختصة بضرورة مراعاة عمل رامبات بأرصفة المشاه لخدمة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتقليم وتهذيب الأشجار الموجودة بشكل حضاري لإعطاء المظهر الجمالي للشارع .
 

كما وجه بضرورة رفع كفاءة  المساحات الفضاء والكائنة أسفل المحاور المرورية وتدعيمها بالزراعات والمسطحات الخضراء ، ورفع كفاءة ودهان كوبري مشاه المواطنين الكائن بمطار امبابه لعبور المواطنين من قاطني المنطقة إلي شارع السودان .
 

مشددآ علي رفع مخلفات الرتش ناتج الأعمال وإزالة اللافتات الدعائية من علي الأسوار والمنازل للحفاظ علي الشكل الحضاري. 
رافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد وعدد من المسئولين بالأجهزة التنفيذية وقيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة .

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