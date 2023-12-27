وزير الشباب والرياضة لمنتخب اليد: نثق فى قدرتكم على تحقيق البطولة الأفريقية

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، معسكر المنتخب المصري لكرة اليد رجال، بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد محمد الأمين، وذلك بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر يناير 2024.

وحرص صبحي على الالتقاء بالجهاز الفنى واللاعبين، والذي يعد التجمع الأول للمنتخب بعد اكتمال القوام الرئيسي للمنتخب وانضمام لاعبي منتخبنا القومى المحترفين بالخارج للمعسكر.

ويدخل منتخبنا القومى للرجال لكرة اليد معسكره الحالى، وذلك قبل السفر إلى الدنمارك فى الفترة من 3 يناير وحتى 8 يناير المقبل لخوض منافسات البطولة الودية، وذلك ضمن الاستعدادت لخوض بطولة الأمم الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأكد صبحي توفير الدولة المصرية الدعم الكامل سواء على المستوي المادى أو المعنوى، وذلك لتوفير الاستقرار للمنتخب القومى لكرة اليد قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية، والتى يسعى فيها منتخبنا القومى لتحقيق كأس البطولة، وأيضا الحصول على تذكرة التأهل للأولمبياد القادم باريس 2024.

وأثنى وزير الرياضة على لاعبي منتخب الرجال لكرة اليد، مؤكدًا ثقته وثقة الجماهير المصرية فى اللاعبين والجهاز الفنى المتميز بقيادة الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفنى للمنتخب، في تحقيقهم البطولة المقامة على أرض مصر، خاصة أنهم يحملون لقب آخر نسختين لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال: “الجمهور المصري لا يقبل بصفة خاصة من لاعبي منتخب رجال اليد سوى التتويج بالبطولات التى يتنافس بها منتخبنا القومى”.

وأضاف صبحي أن “البطولة الأفريقية القادمة سوف تكون محطة للأولمبياد، ونطمح بعد تأهل المنتخب أن يكون منتخبنا القومي المصري لكرة اليد ضمن المراكز الثلاثة الأولى فى الأولمبياد القادم بباريس 2024”.

كما طالب الوزير الجماهير المصرية بالتواجد بمدرجات البطولة لتشجيع لاعبي المنتخب المصري وتحفيزهم لتحقيق البطولة الأفريقية والوصول مباشرة إلى الأولمبياد.

ووجه رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد محمد الأمين الشكر إلى وزير الرياضة على حرصه على تواجده بمعسكر الفريق قبل خوض المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية.

وطمأن رئيس اتحاد اليد وزير الرياضة على جاهزية لاعبي المنتخب المصري لتحقيق البطولة الأفريقية، كما وعد لاعبي منتخبنا القومي بتحقيق لقب البطولة الأفريقية ليصبح منتخبنا المصري أول منتخب يحقق ثلاثية متتالية لبطولة الأمم الأفريقية.

وتقع مصر فى المجموعة الثانية، والتى تضم منتخبات "الكاميرون، وغينيا، والكونغو، وبرازافيل".

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير من العام المقبل 2024، وبمشاركة 16 دولة هي: "مصر والجزائر وتونس وأنجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا و زامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا".

