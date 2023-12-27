عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث سبل تعزيز التعاون مع الشركات الروسية والكورية

صدى البلد

بحثت  جمعية رجال أعمال الاسكندرية، برئاسة الأستاذ محمد هنو، مع بافيل كيديزيك ممثلاً عن القنصل الروسي بالقنصلية الروسية بالإسكندرية، تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية في عدد من القطاعات في مقدمتها السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، المقاولات والتعمير، المعدات الطبية، الزراعة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، المنتجات الإلكترونية، الصناعات والخدمات الغذائية، الإنتاج وتعدين الفحم،  متطلبات السلامة المهنية، و إنتاج المعدات الصناعية.

txt

محافظ الإسماعيلية يدعو رجال الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي

txt

مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى


واستقبل محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، وفد روسي من 20 شركة روسية، في جفل عقد بالنادي السوري بالإسكندرية، بحضور أعضاء مجلس إطار الجمعية، إلى جانب العديد من ممثلي الشركات المصرية العاملة في مجالات التعاون التي يمكن إقامتها مستقبلا مع الشركات الروسية المشاركة، حيث حرصت الشركات من الجانبين على عقد عدة اجتماعات ثنائية داخل القطاعات المختلفة المشاركة من الجانبين خلال الحفل، لبحث تعزيز سبل التعاون والشراكة بينهم.


على صعيد آخر، استقبلت الجمعية، كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية ، ووفد من السفارة الكورية بالقاهرة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين. ، واستعرض  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية،   نبذة عن الجمعية وأنشطتها بجانب نبذة عن أهمية محافظة الإسكندرية وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة لتمتعها بالعديد من مقومات تلك الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة،  والخدمات اللوجستية، التجارة، الزراعة.


و أكد السفير، خلال اللقاء،  إدراكه التام لأهمية الإسكندرية كعاصمة اقتصادية ثانية لمصر، معربا عن حرصه على تشجيع الاستثمارات الكورية في  الإسكندرية خاصاً في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، والنسيج.


وأضاف السفير، أن الزيارات التي قام بها لمحافظات مصر المختلفة منذ مجيئه إلى مصر قبل ستة أشهر أعطته رؤية واضحة وفرصة جيدة لفهم الطبيعة الثقافية والسياسية والاقتصادية لمصر، كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية رجال أعمال إسكندرية والأنشطة المختلفة التي تقوم بها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر وحدات الأعمال التابعة لها.

جمعيه رجال أعمال الاسكندريه القنصل الروسي الاسكندرية السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ترشيحاتنا

عضو بالكنيست يهاجم نتنياهو بشدة: يجب احترام الاتفاقات

رسالة عاجلة بشأن تحركات إسرائيل.. لهذه الأسباب يزور ملك الأردن القاهرة

سرايا القدس تعلن قصف مستوطنة ناحل عوز الإسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون

جيش الإحتلال يعلن إطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية بسبب الصواريخ

عرفوا علاقتها بشاب فحبسوها.. نهاية مأساوية لـ طبيبة الهرم

تموين الفيوم: المستودع الاستراتيجي يخدم مجموعة من المحافظات.. وهدفه تأمين السلع الغذائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ