المشدد 15 سنة لحارس أمن أنهى حياة شخص بالخطأ في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لحارس أمن بفندق، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلاف بينه وبين شخص آخر، ولدى محاولته قتله بإطلاق عيار ناري صوبه، لم يصبه وأصاب المجني عليه عن طريق الخطأ، بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28268 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3947 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "سيد. ط. م"، 48 سنة، حارس أمن بفندق، قتل المجني عليه "سيد. م. س" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة أنه حدث خلاف سابق بين المتهم وشخص آخر "غير المجني عليه"، وأطلق المتهم عيارا ناريا من سلاح ناري مششخن "مسدس فردي الطلقات" كان بحوزته، صوب الأخير، بنية إزهاق روحه، فحاد عن هدفه وأصاب المجني عليه، محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات

واشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس فردي الطلقات"، كما أحرز ذخائر "طلقة" استعملها على السلاح الناري محل الاتهام السابق، حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.