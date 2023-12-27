للأسبوع الثاني على التوالي.. مندوب الليل يتصدر شباك تذاكر سينمات السعودية

تمكن الفيلم السعودي مندوب الليل، من الحفاظ علي تصدره شباك التذاكر في السينمات السعودية للاسبوع الثاني علي التوالي منذ طرحه ، متفوقا علي عدد من الأعمال الأجنبية.

واحتل فيلم مندوب الليل المركز الأول من حيث الإيرادات في المملكة العربية السعودية هذا الاسبوع ، وهي القائمة التي تضم 10 مراكز للاعمال الاعلي تحقيقا للايرادات .

مندوب الليل هو فيلم سعودي أنتج عام 2023، من إخراج علي الكلثمي وبطولة الممثل محمد الدوخي.

وتدور احداث مندوب الليل حول فهد القضعاني شاب ثلايني أعزب مُضطرب، يتوه وحيداً مهموماً كل ليلة في زحمة الرياض. فقدان العاطفة وضياع الوظيفة وتوصيل الطلبات، تدفعه كلّها للتخلّي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيئاً.



واحتل المركز الثاني ضمن الاعمال الاكثر تحقيقا للايرادات في شباك التذاكر السعودي الفيلم الهندي bunki .



وتبدا احداث الفيلم عندما يحلم أربعة أصدقاء من قرية بنجابية بسيطة بالسفر إلى إنجلترا، وبينما لا يملك أي منهم ثمن التأشيرة أو تذاكر السفر، تتجدد آمالهم حينما يظهر جُندي يعدهم بتحقيق الحلم الكبير.