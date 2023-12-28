إسرائيل تعطي شركة Intel مبلغ 3.2 مليار دولار.. ما الذي تخطط له؟

وافقت حكومة الاحتلال إسرائيل على تقديم منحة بقيمة 3.2 مليار دولار لشركة إنتل Intel لإنشاء مصنع رقائق إلكترونية في جنوب إسرائيل، بدون مراعاة لما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية.

وتُعتبر هذه الخطوة من إنتل بمثابة خطوة نحو تعزيز سلسلة التوريد العالمية وتحسين المرونة في مواجهة التحديات، وبالإضافة إلى هذا الاستثمار، وضعت إنتل أيضًا خططًا للتوسع الصناعي في أوروبا والولايات المتحدة.

تُعد هذه المنحة، التي تصل إلى 12.8٪ من إجمالي الاستثمار، جزءًا من جهود إسرائيل لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار. وقد التزمت إنتل أيضًا بشراء سلع وخدمات بقيمة 60 مليار شيكل من الموردين الإسرائيليين على مدى العقد المقبل.

أكدت إنتل، التي لديها بالفعل أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل توظف حوالي 12 ألف شخص، خطط استثمارها في إسرائيل بعد إعلان سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

بدأ العمل في البناء للتوسع، مع التقدم في تطوير غرف ومباني دعم، بما في ذلك صب الأساس والطوابق الأولية.

من المقرر افتتاح المصنع الجديد في عام 2027، ومن المتوقع أن تستمر العمليات حتى عام 2035.

ولا يعزز استثمار إنتل وجودها في إسرائيل فحسب، بل يمثل أيضًا مساهمة كبيرة في المشهد الاقتصادي وقطاع التوظيف في دولة الاحتلال إسرائيل.