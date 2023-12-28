أفضل مواقع مجانية بديلة لـ Netflix في 2023

تعد Netflix واحدة من أشهر خدمات البث في العالم، لكنها ليست رخيصة. إذا كنت تبحث عن طريقة للاستمتاع بالأفلام والتلفزيون بدون دفع اشتراك، فهناك العديد من المواقع المجانية التي يمكنك تجربتها.

أفضل المواقع المجانية البديلة لـ Netflix في عام 2023

• Tubi: Tubi هو موقع بث مجاني يوفر مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية. يحتوي على مكتبة ضخمة تضم أكثر من 30,000 عنوان، بما في ذلك الأفلام الكلاسيكية والحديثة والبرامج التلفزيونية الأصلية.

أفضل مواقع مجانية بديلة ل Netflix في 2023

• Vudu: Vudu هو موقع بث آخر يوفر مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية. يحتوي على مكتبة تضم أكثر من 150,000 عنوان، بما في ذلك الأفلام الجديدة والقديمة والبرامج التلفزيونية الأصلية.

أفضل مواقع مجانية بديلة ل Netflix في 2023

• Pluto TV: Pluto TV هو موقع بث مجاني يوفر مجموعة متنوعة من القنوات التلفزيونية المباشرة والأفلام والبرامج التلفزيونية. يمكنك مشاهدة القنوات التلفزيونية الحية بدون إعلانات، أو يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية حسب الطلب.

أفضل مواقع مجانية بديلة ل Netflix في 2023

• Crackle: Crackle هو موقع بث مجاني يوفر مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية. يحتوي على مكتبة تضم أكثر من 700 عنوان، بما في ذلك الأفلام الحديثة والقديمة والبرامج التلفزيونية الأصلية.

أفضل مواقع مجانية بديلة ل Netflix في 2023

• IMDb TV: IMDb TV هو موقع بث مجاني يوفر مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية. يحتوي على مكتبة تضم أكثر من 17,000 عنوان، بما في ذلك الأفلام الجديدة والقديمة والبرامج التلفزيونية الأصلية.

أفضل مواقع مجانية بديلة ل Netflix في 2023

تختلف هذه المواقع في مجموعة الميزات التي تقدمها. على سبيل المثال، يقدم Tubi و Pluto TV و Crackle البث المباشر للقنوات التلفزيونية، بينما يقدم IMDb TV مجموعة مختارة من الأفلام والبرامج التلفزيونية عالية الدقة.

بشكل عام، تعد هذه المواقع طريقة رائعة للاستمتاع بالأفلام والتلفزيون مجانًا. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه قد تكون هناك إعلانات أثناء مشاهدة المحتوى.