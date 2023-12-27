عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 1430 محضرا تموينيا بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية


تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز  وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لرفع المعاناة عن المواطنين .


وفى هذا الشأن ، أعلن أبو ليمون عن تحرير 1430 محضر تمويني خلال أسبوع  وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، وتنوعت ما بين 702 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 728 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري .

محافظ المنوفية يحيل المتورطين في التعدي على الأراضي الزراعية للنيابة العامة

محافظ المنوفية: إنشاء طريق دائري يربط العاصمة بمدينة السادات


وأضاف أسامة عز الدين  وكيل وزارة التموين بأن من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 5  محاضر بمركز بركة السبع  4 ضد أصحاب مخازن سلع غذائية بحوزتهم  2 طن أرز  ،800 كجم مكرونة ، 2,5 طن لانشون  ، طن بطاطس وآخر  ضد صاحب مستودع مواد بناء  لحيازته  10 طن أسمنت بدون مستندات مجهول المصدر ، كما تم تحرير 4 محاضر جنح مركز ومدينة الباجور محضر ضد صاحب مستودع مواد بناء بحوزته 20 طن أسمنت  ،3  محاضر ضد أصحاب محلات بقالة وبيع أعلاف بحوزتهما 800 ك سكر ،517 زجاجة زيت ، 750 كجم أرز بدون مستندات مجهولة المصدر .
وفى مدينة شبين الكوم تم تحرير محضرين ضد أصحاب مخابز بحوزتهم 5 طن دقيق بدون مستندات لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير شرعية ،فيما تم تحرير 3 محاضر جنح مركز ومدينة تلا ضد أصحاب محلات بقالة وأعلاف بحوزتهم كمية وقدرها 8 طن نخالة خشنة ، طن أرز ،460 كجم سكر تمويني ، 328  زجاجة زيت ،374 كيس مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضرين جنح مركز ومدينة أشمون  ضد أصحاب محلات بقالة بحوزتهم 800 كجم سكر تمويني ، 400 زجاجة زيت ، 500 علبة سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ومحضرين جنح مركز ومدينة منوف ضد أحدهم ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية  ومحال بيع أدخنة لحوزتهم  1000 علبة سجائر ،144 عبوة بن ،330علبة سمنة بدون مستندات مجهولة المصدر.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات لرفع المعاناة عن المواطنين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية الطب البيطري المنشآت التموينية مجهول المصدر محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

الوزراء: سك 3 ملايين عملة المعدنية فئة الجنيه تحمل شعار عيد الشرطة 72

فحص 2 مليون و647ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاص

الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة عامة لمدينة دمياط للأثاث

لمرضي القلب والشرايين| احترسوا من الشتاء.. نصائح للوقاية من الجلطات وتوقف العضلة المفاجئ

السفير الروسي في القاهرة يوجه رسالة إلى المصريين بمناسبة العام الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ