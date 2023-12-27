كل ما تريد معرفته عن مشروع تخزين المنتجات الغذائية بـ1.5 مليار جنيه

كشفت الدكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، تفاصيل تدشين مرحلة جديدة لـ أكبر مشروع تخزين للمنتجات الغذائية باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

جودة مناسبة

وقالت “السيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح"، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، ، إن المشروع أحد محاور البنية الأساسية التي تساعد على توصيل المنتجات للمستهلك بسعر مناسب وجودة مناسبة وتوزيع جغرافي ملائم.

وأوضحت أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد المشروعات التي تقوم بمشاركة القطاع الخاص.

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