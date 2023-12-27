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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف سبب تأجيل لقاء البرهان وحميدتي بجيبوتي

ارشيفي
ارشيفي

أفادت مصادر سودانية  بأن  اللقاء والذي كان مقررا عقده بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحميدتي بجيبوتي لأسباب فنية تتعلق بقائد الدعم السريع.

وذكرت المصادر السودانية لـ “الشرق” أن خارجية جيبوتي طلبت من البرهان عدم الحضور غدا لحين تحديد موعد لاحق للقاء حميدتي.


ومن المنتظر أن يناقش اللقاء وقف إطلاق النار في السوادن بعد شهرو طويلة من الحرب والدمار الذي طال البلاد، إلى جانب مناقشة وصول المساعدات الإنسانية عبر توقيع اتفاق بين القائدين ومتابعة ومراقبة الايقاد.

 

ونقل موقع قناة الشرق الثلاثاء عن مصادر لم يسمها أن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان تسلم خطابا من رئيس منظمة ايجاد يدعوه للقاء قائد قوات الدعم السريع الخميس المقبل في جيبوتي.

وفي التاسع من ديسمبر الجاري، عقدت منظمة الإيقاد قمة استثنائية حول الأوضاع في السودان حظيت بمشاركة دولية واقليمية واسعة، وانتزعت القمة موافقة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، على عقد لقاء مباشر بينهما.

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