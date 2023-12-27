سهل ومشبع .. طريقة عمل حمص الشام

تبحثين عن التدفئة؟ نقدم لك اليوم طريقة عمل حمص الشام.

المكونات :

2كوب كبير من حمص الشام

5حبات الطماطم الطازجة كبيرة الحجم.

نص كوب من عصير الليمون الطازج.

1ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

1ملعقة صغيرة من الملح الأبيض

عدد أربع أكواب كبيرة من الماء.

الطريقة

نقوم بتنقية الحمص جيدا للتخلص من أي شوائب ثم نقوم بغسله جيدا بالماء الجاري ونقعه لمدة 12ساعه

نقوم بغسل الطماطم جيدا ثم نقوم بتقطيعها إلى مكعبات كبيرة الحجم ثم نضعها في الخلاط الكهربي مع قليل من الماء ونقوم بخفقه حتى يصبح عصير ثم نقوم بتصفيته ونتركه جانبا

في قدر على النار به ماء نقوم بوضع الحمص بعد تصفيته من المياه ونضيف عصير الطماطم مع الملح والكمون وعصير الليمون



ونترك الخليط على نار عالية لمدة ساعة الا ربع مع مراعاة عندما تقل المياه يتم تزويدها حتى ينضج الحمص تماما.

التجهيز

نحضر الكوب فيه كمون وليمون وشطه حسب الرغبه ثم الحمص

