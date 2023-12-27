أحمد سعد يقرر إحياء حفل ليلة رأس السنة في بيروت

قرر المطرب أحمد سعد إحياء حفل ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024 فى لبنان وتحديدا داخل أحد أشهر الفنادق بالعاصمة اللبنانية بيروت.

واستقر سعد على حفل لبنان بعد تلقيه أكثر من عرض، حيث استقبل سعد خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من عرض لاحياء حفل ليلة رأس السنة إلا أنه فضل لبنان لكونه العرض المناسب له.

ومن المفترض أن يحيى ايضا سعد خلال الاسبوع المقبل وقبل ليلة رأس السنة أكثر من حفل داخل مصر بالإضافة إلى سلسلة من الحفلات تم التعاقد عليها بداية من العام الجديد.





أخر حفلات أحمد سعد

أحيا أحمد سعد أخر حفلاته يوم 16 من شهر ديسمبر الحالي وشاركه الغناء فى هذا الحفل كل من فريق كايروكي ونانسي عجرم وحسن أبو الروس وداليا مبارك ومحمد رمضان وذلك ضمن مهرجان الميدل بيست ساوند.



تفاصيل مهرجان الميدل بيست ساوند

واقيم مهرجان الميدل بيت ساوند ستورم لعام 2023 على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر وحتى يوم السبت 16 من نفس الشهر وضم مجموعة كبيرة من النجوم.

واحيت المطربة روبي حفلا غنائيا ضمن فعاليات المهرجان وشاركها الغناء فى الحفل المطرب الأمريكي كريس براون بالإضافة إلى حميد الشاعري ورامي صبري ومحمد العسيلي وحكيم.

أحدث حفلات أحمد سعد فى السعودية

كان أخر ظهور لأحمد سعد فى السعودية خلال حفل روائع رياض السنباطي، حيث شارك سعد فى الحفل بجانب مجموعة كبيرة من المطربين على رأسهم شيرين عبد الوهاب ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وغيرهم من المطربين العرب والمصريين.

أحمد سعد وعمرو سعد

كان الفنان عمرو سعد قد أعلن خلال لقائه ببرنامج عرب وود أنه يستعد خلال هذه الفترة لتقديم عمل فني مع شقيقه أحمد سعد.

وأضاف سعد أن مشروعه الغنائي مع أحمد سعد قائم ومن المفترض أن يكون قيد التنفيذ خلال عام 2024.