الكنز.. تفاصيل العثور على تماثيل فرعونية في منزل موظف بالمنيا

نجح قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية في ضبط موظف بالمعاش قبل بيعه كمية كبيرة من القطع الاثرية بمحافظة المنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، حيازة موظف بالمعاش "له معلومات جنائية" على قطع أثرية بقصد الإتجار وذلك بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

كنز أثري

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على (مركب خشبى عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها ٧ تماثيل خشبية - ٩ أوانى ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام - ٣ وجوه خشبية- ٢ مزهرة من الزجاج - ٣ تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية - تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية - تمثال لسيدة فى الوضع الأزورى ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية - تمثال لفرس النهر- ١٧ تميمة مختلفة الأشكال "وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة - ١٧٩٥ عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليونانى الرومانى) .

وبمواجهته اعترف بحيازته لهذه القطع بقصد الإتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى الآثار أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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