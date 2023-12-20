تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

تشهد منطقة ناهيا في الجيزة حادثة مروعة هزت أركان الحياة اليومية للسكان. إنها واقعة هبوط مروع يصل عمقه إلى 25 مترًا تحت الأرض، بسبب انهيار أحد المنازل بسبب أعمال الحفر والتنقيب عن آثار في منزل مجاور.

سقوط منزل



,في وقت مبكر من الحادثة، توجهت إحدى السيدات إلى الأجهزة الأمنية للتبليغ عن الحادث، حيث قالت: "فوجئنا بسقوط المنزل ونحن بداخله بسبب حفر وتنقيب أحد الجيران المجاورين لنا عن آثار".

وتبين أن هناك تجاوبًا سلبيًا من الجيران المعنيين، حيث قاموا بتهديد السكان المنكوبين وحتى اعتدوا على بعضهم البعض، محاولين إخفاء مسؤوليتهم عن الحادث.

ولمتابعة المزيد حول انهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار .. تابع الفيديو جراف التالي: