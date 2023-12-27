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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر قرارات وتكليفات جديدة

الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، قراراً بتكليف الدكتور حسین المغربي مستشار مجلس أمناء الجامعة للتطوير الأكاديمي والجودة ، مديراً لمركز ضمان الجودة والإعتماد الأكاديمى بجامعة بنها الأهلية.
كما أصدر " السعيد " قراراً بالتعاقد مع العقيد سامح يوسف نائبا لمدير أمن الجامعة ومشرفا عاماً على إدارة الأمن بجامعة بنها الأهلية وذلك طبقاً لنظام التعاقد المتبع بالجامعة.
وأكد الدكتور جمال السعيد، حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية ، والمقومات الأساسية الخاصة بها ، لتقديم أفضل الخدمات، وإتاحة تعليم متميز للطلاب من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
يذكر أن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية قد وافق خلال إجتماعه الأخير على اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية كأول جامعة أهلية يتم الإنتهاء من إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها بعد إعدادها بواسطة عدد من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال وعقد جلسات وحوارات لمناقشتها والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.

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