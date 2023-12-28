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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: مشاكل صحية

صدى البلد

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

الاحتكاكات البسيطة قد تحدث في حياتك العاطفية، إلا أنك ستحلها اليوم، رغم الجهود المبذولة، فإن بعض المهام الرسمية ستشغلك، كن عاقلاً أثناء استخدام المال، قد تحدث مشاكل صحية بسيطة ولكن الصحة العامة ستكون جيدة.

 برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

علاقتك الرومانسية قوية، سترى أن الحياة أصبحت أكثر تنوعًا، قم بتقدير آراء الشريك وحافظ أيضًا على راحة الشريك اليوم، من الجيد ترك الجدال والبقاء هادئًا حتى أثناء وجود خلافات. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

ستكون الالتهابات البسيطة مثل الحمى الفيروسية أو التهاب الحلق أو حساسية الجلد شائعة بين مواطني السرطان، حاول تناول الوجبات الخفيفة الصحية والمخبوزة وابتعد عن الوجبات الخفيفة المقلية. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد تكون ضحية لسياسات المكتب ومن المهم أن تتخطى القيل والقال وتبحث عن المزيد من الفرص لإثبات همتك، يمكنك الانتقال إلى الخارج لأغراض العمل. 

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

قد لا يكون النصف الأول من اليوم مثمرًا من الناحية المالية، وهذا سوف يمنعك من اتخاذ قرارات مالية واسعة النطاق، يجب عليك الابتعاد عن شراء السلع الفاخرة اليوم.

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