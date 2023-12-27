دعاء نهاية العام الميلادي.. اللهم اجعلها نهاية كل حزن وهم وضيق

دعاء نهاية العام الميلادي، يتوجب على كل مسلم أن يبادر بالدعاء إلى الله عز وجل مع نهاية العام الميلادي وبداية عام ميلادي جديد بأي صيغة خاصة وأنه لم يرد في الشرع الشريف صيغة معينة لدعاء نهاية العام الميلادي، و يجب على كل إنسان أن يغلق صفحة العام القديم ويفتح صفحة جديدة ويتفائل بسنة ميلادية جديدة، ودعاء نهاية العام الميلادي يبحث عنه الكثير عبر محرك البحث جوجل، ونقدم في السطور التالية دعاء نهاية العام الميلادي، اختر منها ما يغير حالك من حال إلى حال، مع جواز الاحتفال بعيد الميلاد ما دام المسلم متلزم بالضوابط الشرعية.



ودعاء نهاية العام الميلادي ، اللهم اجعل نهاية هذه السنة خيراً لنا و لمن نحب، اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة بك.

اللهم اجعل نهاية هذه السنه نهاية كل حزن وهم وضيق وألم بالمسلمين يارب اخرجنا من حلق الضيق إلى سعت الطريق اجعل السنه القادمه سنه خير وفرج على الامه ياكاشف الغمه يالله.. اللهم اجعل نهايه هذه السنه سعاده و بدايتها خير.



-اللهم يارب الأرباب ويامجري السحاب وياهازم الأحزاب ان تجعل نهاية هذه السنة جميلة على كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعلها اخر الاحزان.

-اللهم اجعل هذه السنة كغيمة سريعة هاطلة مبّشرة لا مهلكة سهلة لا عسرة ياكريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحاً.

-اللهم اجعل نهاية هذه السنه نهاية كل حزن وهم وضيق وألم ألما بالمسلمين ياشفيق يا رفيق اخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق اجعل السنة القادمة سنة خير وفرج على الأمة ياكاشف الغمة يالله.

دعاء نهاية العام وبداية عام جديد

دعاء نهاية العام وبداية عام جديد، فِي نهاية السنة يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء مع قدوم عام جديد، كما أنه يستحب الحرص على أداء صلاة التسابيح والإكثار من الذكر والاستغفار، تلك العبادات من الأمور العظيمة التي يستحب لكل مسلم أن يحرص عليها ، والسعي إلى التغيير للأفضل في العام الجديد، ويقول يا رب اجعل نهاية هذه السنة على خير، واكتب لنا أياماً أجمل في السنة القادمة، اللهم اجعل في نهايتها خير علينا وعلى من نحب.

-اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس اتجاهك، اللهُم أن حياتي رأساً علي عقب وتائه فِ المُنتصف فِ كُل شيء فَرتب لي دُنياي وأرشدّني إلى كل ما هو خيّر واختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شيء وأنت رب كُل شيء.

-اللهّم افتح لصدورنا أبواب الانشراح واملأ قلوبنا سعةَ السماء بِمَا رحُبت واختم علينا هذه السنة على خير ورضا يا رب العالمين.

-اللهم اجعلها سنة الفرج من كل ضيق يا ارحم الراحمين، اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم واجعل السنة القادمة سنة عزة وفرح وسعادة وفرج وتحقيق كل الأمنيات، اللهم اجعلها سنة خير وتوفيق لي ولجميع المسلمين يا رب.

-اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية احزاننا وبدلنا يا الله فرحه تنسينا اوجاعنا وتلم شملنا وتصلح احوالنا وتحقن دمائنا وردنا اليك ردا جميلا.

-اللهم اجعل نهاية هذه السنة فرحة لنا ولمن نحن وبارك لنا في أولادنا وأهلنا واغفر لمن مات منا يارب العالمين.

-اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا على عقب وتائه في المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر واختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.

-اللهم أنت القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكرم جودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان واوليائه والعون على هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك زُلفًا ياذا الجلال والاكرام.

اللهم تقبل دعائنا واحفظنا واعف عنا وارحمنا.

اللهم يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب أن تجعل نهاية هذه السنة جميلة على كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعلها اخر الاحزان.

-مع نهاية السنة اللهم سنة جديدة بلا أوجاع، بلا فقد، بلا هموم، سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

-اللهم اجعل هذه السنة كغيمة سريعة هاطلة مبّشرة لا مهلكة سهلة لا عسيرة يا كريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحاً.

-اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق اللهم اجعل السنة المُقبلة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

-في نهاية السنه اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

-اللهم اجعلها نهاية كل آلم وحزن وهم وضيق لنا ولكم عامي الجديد وكل عام وانتم بخير.

-اللهم اجعل نهاية هذه السنة خير واكتب لنا أيام اجمل في السنة القادمة.

دعاء السنة الميلادية الجديدة

دعاء السنة الميلادية الجديدة، لم يرد في الشرع الشريف دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء للسنة الميلادية الجديدة أو دعاء للسنة الهجرية الجديدة، وباب الدعاء واسع في أدعية السنة الميلادية الجديدة ويستحب للمسلم أن يدعوا فيها بما يشاء، ومنها يقول اللَّهُمَّ إني أسألُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عاجِلِهِ وآجِلِهِ، ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَما لَمْ أَعْلَمْ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرّ كُلِّهِ عاجله وآجِلهِ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أعْلَمْ، وأسألُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ " وأعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إلَيْها مِنْ قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ خَيْرَ ما سألَكَ بِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بِكَ مِنْ شَرّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأسألُكَ ما قَضَيْتَ لي مِنْ أمْرٍ أنْ تَجْعَلَ عاقِبَتَهُ رَشَدًا.

-اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من احب.

-اللهم اجعل هذه السنة سهلة لا عسيرة يا كريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحاً.

-اللهم سنة بلا أوجاع بلا حزن بلا هموم ، سنة جمّيلة تتغير فيها أقدارّنا إلى ما نتمنى.

-رَبّ أعني ولا تعن عَليَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لي وَلا تَمْكُرْ علي، واهدني ويسر الهدي لي، وَانْصُرْنِي على مَنْ بَغَى عَليَّ، رَبّ اجْعَلْنِي لَكَ شاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا، إليك مخبتا أوْ مُنيبًا، تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتي، وَأجِبْ دَعْوَتي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدّدْ لِساني، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي.

-اللهم اجعل السنة الجديدة نهاية اوجاعنا ونقطة بداية جميلة في حياتنا.

-اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

-اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.