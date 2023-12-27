دعاء قدوم العام الجديد.. اللهم عام جديد من عمري

دعاء قدوم العام الجديد، يعد العام الجديد نهاية لمتاعب وآلام العام الماضي، ويستحب لكل مسلم أن يستقبل العام الجديد بخطة محكمة يحاسب نفسه على ما أخطأ فيه العام الماضي وأن يبادر بالتوبة والوعي والعمل بكل ما يملك في تقديم النجاح والتخطيط الجيد لمستقبله وترتيب أولويات حياته، ودعاء قدوم العام الجديد أن يدعوا العبد ربه بالتوفيق في العام الجديد والنجاح وتخطي مراحل الفشل والعثرات التي وقع يها، ويحرص على أن يكون في معية الله بعيدا عن الذنوب والمعاصي يقول المولى -عز وجل- في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.



دعاء قدوم العام الجديد اللهم اجعل أول أيام هذا العام صلاحًا، وأوسطه فلاحًا, وآخره نجاحًا, وأسألك خيري الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك؟ الرضى بعد القضاء, وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم, والشوق إلى لقائك.. في غير ضرّاء مضرة ولا فتنة مضلة وأعوذ بك أن أَظلم أو أُظلم أو أَعتدي أو يُعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبًا لا تغفره.

-حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم..آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب”.

-اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة، بعد جرأتي عليك، فأغفر لي وتب علي، وتولني برحمتك.

-الحمد لله رب العالمين، اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل، وسنة جديدة قد أقبلت.. نسألك خير هذه السنة، ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها ،من الشيطان الرجيم.

-لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.. اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى.

اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك، رزقا طيبا مباركا

-اللهم إني أسألك في بداية عامنا هذا، أن تنظر إليه وتباهي به ملائكتك فتقول: إني أحب عبدي فأحبوه.. اللهم ارزقه القبول لدى الناس وأجعله في أعينهم كبيرًا وقدّر له الخير منهم وجنبه شرورهم وشرور نفسه واحفظه، اللهم بحفظك ورعايتك

اللهم في بداية هذا العام نسألك من فيض رحمتك وواسع كرمك، ألا تترك بيننا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته.

اللهم أنظر إلى قلب أمي فإن وجدت هما به فإنزعه عنها و أبدل مكانه فرحا وقوة وعافية وأسعدها يا الله .

اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

-اللهم يا محول الأحوال … حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال

اللهم ااني أسألك خير هذه السنة المقبلة :يمنها ويسرها ،وأمنها وسلامتها ،ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلًكَتِها ، وأرغبُ إليك أن تحفظ عليَّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي .

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها و شغلها فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

-الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

دعاء رأس السنة الجديدة

دعاء رأس السنة الجديدة إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي من عمر الإنسان سريعا وهناك الكثير من الناس لا يشعر بها وتنقضي الأيام والسنين التي هي محط أعمالنا ومقادير آجالنا ، دعاء السنة الجديدة لا يوجد صيغة معينة لدعاء السنة الجديدة، لكن على المسلم أن يدعوا الله بكل ما يريد وأن يتمنى الخير لكل من يعرفهم، وكل ماورد من أدعية فهي اجتهادات لعدد من العلماء، قدم بأكثر من صيغة.

دعاء رأس السنة الجديدة اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمالها ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة

-عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

-اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب و بشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

-اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يا رب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.

-الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

-اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا.

-ربنا احفظ لنا منْ حولنا و لا تحرمنا قريبْ لا بعيد، واكتبْ لنا يا اللَّه فيْ السنة آلقادمهْ فرحة، تغيرْ بهآ مجرىَ حياتنا إلى الأبدْ.

-ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.. ربنا وأدخلهم جنات عدن، التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات.. ومن تق السيئات يومئذ؛ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

-ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً, كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم عام جديد من عمري

اللهم عام جديد من عمري، بوافق العام الجديد تاريخ ميلاد بعض الناس، ويحتفلون بعام جديد في أعمارهم مع عام ميلادي جديد، وورج حديث شريف يحث على أهمية الوقت خاصة وأن الإنسان سيسأل عن عمره، وورد في الحديث الشريف يقول رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِىُّ فِى جَامِعِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَزُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ.

-اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

-اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم ، اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنى.. و أستغفرك اللهم فأغفر لي ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، اللهم إني أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لي إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا، لنكونن من الخاسرين ربي أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا ولا تحمل علينا إصراً , كما حملته على الذين من قبلنا.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي, واجعل الحياة؟ زيادة لي في كل خير, واجعل الموت راحة لي من كل شر.. ربّ أعني ولا تعن علي, وانصرني ولا تنصر علي, واهدني ويسر الهدى لي، اللهم اجعلني، ذكّارًا لك, شكّارًا لك, مطواعًا لك, مخبتًا إليك, أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي, واغسل حوبتي, وأجب دعوتي, وثبّت حجتي, واهدِ قلبي، وسدِّد لساني, واسلل سخيمة صدري.

