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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

كيلو البصل بـ18 جنيها.. التموين تطرح 48 سلعة بأسعار مخفضة| فيديو وصور

صدى البلد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السلع الرئيسية تصل إلى 48 صنفا في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 25%.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الأربعاء، كميات كبيرة من البصل الأحمر والأصفر "القديم" بسعر 18 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.


أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء

الطماطم بـ 10.5جنيه.

البطاطس بـ 18 جنيها

‏البصل بـ 18جنيها.

الجزر بـ 13.5جنيه.

بطاطا بـ10 جنيها.

الخيار بـ 16 جنيها.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار وتصل إلى 48 صنفاّ لسبع مجموعات سلعية ، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها قائمة أسعار السلع، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:

خفض أسعار 48 سلعة في المجمعات الاستهلاكية 

1 _سكر ابيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من  35 و40 جنيهاً قبل التخفيض.

2 - زيت طعام خليط هدية 700مل بـ  34 جنيهاً بعد التخفيض مقابل 40 الي 42 جنيهاً.

3- زيت طعام خليط قلية 700مل بـ  34 جنيهاً بعد التخفيض  مقابل سعر تراوح من 40 الي 42 جنيهاً.

4 - زيت طعام خليط الممتاز 700مل بـ  34 جنيهاً بعد التخفيض  بدلاً من  سعر تراوح بين 40 و 42 جنيهاً.

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من  سعر تراوح بين  54 و56 جنيها.

6 - زيت طعام خليط قلية 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من  سعر تراوح بين  54 و56 جنيها.

8 - زيت سندباد 1  لتر  بـ  42 جنيهاُ بدلاً من  52.5 جنيه.

9 -زيت غالية 1 لتر بـ 38.5  بدلاً من  48 جنيها.

10 -زيت مرجانة 900 ملي 39.25 جنيهاً بدلاً من  49 جنيهاً .

11 – زيت مرجانة800 ملي بـ 32 جنيهاً بدلاً من  40 جنيها.

12 -زيت غالية 700 ملي بـ بـ 32 جنيهاً بدلاً من  40 جنيها.

13-حلوة زيت خليط 700ملي بـ 34 جنيهاً بدلاً من  41 جنيهاَ .

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من  53.5 جنيه.

15- هنادي زيت خليط 700ملي بـ 34 جنيهاً بدلاً من  41 جنيهاً.

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من  53.5 جنيه.

17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلاً من  61.5 جنيه.

18 - عبور الند جبنة500جرام بـ 31.5 جنيه بدلاً من  33 جنيها.

19- عبور لاند جبنة250جرام بـ 16.5 جنيه بدلاً من  18 جنيهاً.

20 -عبور لاند  جبنة125   جرام بـ 9.5 جنيه بدلاً من  11 جنيها.

21 - جبنة250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهاً بدلاً من  15 جنيهاً.

22- جبنة250جرام بلس بـ 15 جنيهاً بدلاً من  16 جنيهاً.

23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلاً  36 جنيهاً.

24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهاً بدلاً من  26.75 جنيه.

25 -  دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهاً.

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من  17.5 جنيه.

27 - حليب بخيرة 1  كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهاً بدلاً من  34 جنيها.

28 - عبور لاند  كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً.

29 - عبور لاند  كامل الدسم 1  لتر بـ 34.5 جنيه بدلاً من 35 جنيها.

30 -  كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهاً بدلا من 15 جنيهاً.

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهاً.

32- مكرونة ستار400جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه.

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه.

34- مكرونة كايرو400جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه.

35-  مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً.

36- بساطة مكرونة  1 ك بـ 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيها.

37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه.

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهاً بدلا من 115 جنيها.

39 - دواجن محلي  مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلاً من 125 جنيهاً.

40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً.

41 -  حبات فول معبأ500 جرام  بـ 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً.

42 - حبات فول معبأ 1 كيلو  بـ  20 جنيه بدلاً من 24.5 جنيه.

43- حبه حبه عدس اصفر  500 جرام بـ 22 جنيهاً بدلاً من 30  جنيها.

44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلاً من 41.5 جنيه.

45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ  22 جنيهاً بدلاً من 28 جنيهاً.

46 – ارز  مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 25 جنيهاً.

47- المطبخ1 كيلو ارز .. تراوح بين 22 و 23 جنيهاً.

48 - الريف1 كيلو أرز .. تراوح بين 22 و 23 جنيهاً.

التموين البصل سعر البصل اليوم أسعار البصل وزارة التموين

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