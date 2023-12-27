عقد جلسة تفاعلية ضمن فاعليات أندية السكان بمركز شباب المريس بالأقصر

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالاقصر خطة أندية السكان عن شهرديسمبر٢٠٢٣بعقد ( جلسة تفاعلية) بمركز شباب "المريس" بإدارة شباب"الطود" بحضوراعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

ياتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA ) لتنفيذ تدريبات. وانشطه وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

وتحت اشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب و جيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية وفريق عمل الاداره و حجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود.

وقام بإدارة الجلسة المدربة مروه عبد العاطى بحضور علاء عبد الحفيظ احمد منسق أندية السكان بالأقصر، واحمد جمال منسق إتجاه بالاقصر