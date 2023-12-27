للإفراج عنه.. العشرات من أنصار رهينة إسرائيلي يتظاهرون في مطار بن جوريون

تجمع العشرات من أصدقاء وأقارب رهينة إسرائيلي أمريكي يبلغ من العمر 23 عامًا، في مطار بن جوريون الإسرائيلي للفت الانتباه إليه والدعوة إلى الإفراج عنه.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، انضم حوالي 50 شخصًا إلى التظاهرة في مطار بن جوريون، وحمل العديد منهم ملصقات لصورة جولدبرج-بولين مع شعار “أعيدوا هيرش إلى المنزل”.

وأحضر والده حقيبة ظهر يقول إنه اشتراها كهدية لرحلة ابنه، التي كان يخطط لها منذ فترة طويلة والمقررة اليوم الأربعاء.

وكان أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، قال الثلاثاء، إن حركة حماس تلقت مقترحات من عدة دول بشأن تنظيم محادثات مع الاحتلال الإسرائيلي حول تبادل الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف “حمدان” في تصريحات له: "في ضوء الحديث عن مُبادرات ومقترحات للمفاوضات حول تبادل الأسرى، فإننا نؤكد أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدة دول".

وأكد أن "إنهاء العدوان" ضد الشعب الفلسطينى يظل يمثل أولوية بالنسبة للحركة، لافتًا إلى أن الفلسطينيين "لا ينتظرون هدنة مؤقتة" بل "وقفًا كاملًا" للأعمال العدائية.