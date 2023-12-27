سوريا تتهم أمريكا بالتورط في اغتيال الإيراني رضي الموسوي على أراضيها

أعرب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، خلال حضوره إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا، عن تعازيه، في وفاة رضي الموسوي.

وأكد مقداد- بحسب وسائل إعلام سورية - أن اغتيال الموسوي جريمة دبلوماسية تتعارض مع القوانين الدولية، مشيرا إلى أنه لم تكن لترتكب لولا مشاركة الولايات المتحدة.

وأكد أن أمريكا جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك الشعب السوري، وما يحدث في شماله وشماله الشرقي، وكذلك المؤامرات التي تحاك في المنطقة وخارجها.

وأقيمت مراسم تكريم رضي موسوي في مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، اليوم الأربعاء، بحضور شخصيات ومسؤولين سوريين.

ووقَّع المسئولون السوريون المشاركون في المراسم التي أقيمت في السفارة الإيرانية في دمشق، بمن فيهم وزير الخارجية السوري، على الكتاب التذكاري لـ"موسوي"، وقدموا تعازيهم لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا.